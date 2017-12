Stavkovne zahteve obeh policijskih sindikatov se med drugim vežejo na lani podpisan stavkovni sporazum. Med devetimi postavljenimi stavkovnimi zahtevami je na prvem mestu vzpostavitev razmerij med delovnimi mesti znotraj plačne podskupine C3, ki so bila dogovorjena z lanskim stavkovnim sporazumom, pri čemer naj se upošteva nova uvrstitev orientacijskega delovnega mesta v letos podpisanem aneksu h kolektivni pogodbi za javni sektor.

Začetek stavke so napovedali za 12. februar, čeprav še vedno upajo, da se ji bodo lahko izognili. Če pa vlada njihovim zahtevam ne bo prisluhnila oziroma se z njimi ne bo začela pogajati, pa od ministrstva za notranje zadeve in vodstva policije pričakujejo, da bodo do začetka izvajanja stavkovnih aktivnosti predpisali minimum, ki ga bodo policisti zagotavljali v času stavke.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je ob napovedi stavke policistov danes dejala, da razume njihovo stališče, da vsa delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb niso avtomatično primerljiva s policisti. Kot je dejala, tudi sama zagovarja to stališče. Če bo prišlo do stavke policistov, pa pričakuje, da bo zakonita in dostojna.

»Seveda se bo treba tudi tokrat znotraj vlade pogovoriti o zahtevah, tudi zakaj je dejansko do te stavke prišlo navkljub dejstvu, da se je v zadnjih letih znatno izboljšal položaj policista in da smo zagotovili proračunska sredstva za nemoteno delo policije,« je dodala v izjavi medijem ob robu današnje podelitve medalj policistom za požrtvovalnost in hrabrost. Stavkovnih zahtev v tem trenutku še ni želela ocenjevati.