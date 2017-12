Na osnovni šoli Matije Gubca v Zagrebu je učitelj verouka Krešimir Bagarić učencem namesto o ljubezni, dobroti, odpuščanju in kar je še katoliških vrednot govoril o tem, katere hrvaške politike bi bilo potrebno ubiti, pri tem pa je uporabil tudi neprimerno izrazje.

Eden od učencev osmega razreda, ki je bil priča izpadu učitelja verouka, je njegov govor posnel in ga posredoval uredništvu portala Index.hr. Učitelj verouka je med poukom sicer že večkrat izražal svoje svetovne nazore, tokrat pa se je učenec osmega razreda opogumil in vse skupaj posnel.

Še posebej ostro se je spravil na nekdanjo hrvaško zunanjo ministrico Vesno Pusić . »Pusićeva in Mesić si po hitrem postopku zaslužita strel v glavo, nato pa bi ju bilo treba vreči v greznico,« pravi učitelj verouka. V nadaljevanju posnetka je razpredal še o tem, kako neumni so po njegovem Hrvati. »Hrvaška je država 4,2 milijona kretenov,« je dejal. »Imamo neoliberalne demokratske kretene, ki menijo, da je v redu, če si gej,« se je seveda potrudil pokazati še svojo homofobno plat.

Zagrebška nadškofija se je od izjav distancirala

Zagrebška nadškofija je sporočila, da so bili seznanjeni z neprimernimi izjavami Bagarića in so se od njegovih stališč distancirali. Obžalovali so, ker je zlorabil verouk, in napovedali, da bodo odločili o morebitnih nadaljnjih postopkih proti njemu. Glede na pogodbo med Zagrebom in Vatikanom je za učitelje verouka odgovorna katoliška cerkev na Hrvaškem.

Hrvaška ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak je danes dejala, da je bila šokirana, ko je izvedela za sovražni govor Bagarića. Napovedala je preiskavo o vseh okoliščinah dogodka.

Ravnateljica osnovne šole Matije Gubca se je na Indexovo prošnjo za komentar odzvala zelo na kratko. Obsodila je njegov poziv na linč omenjenih hrvaških politikov in sovražni govor. Njegovo obnašanje je označila za nezaslišano, še posebej, ker gre za izjave učitelja verouka v božičnem času.