Večina poslancev v norveškem parlamentu v Oslu podpira zgodovinski dogovor o spremembah na področju politike drog, ki so ga skupaj pripravili konservativci (Hoyre), liberalci (Venstre), predstavniki delavske stranke (AP) in socialistične levice (SV). Sedaj je na vrsti norveška vlada, ki bo morala pripraviti ustrezne spremembe zakonodaje. Po besedah predlagateljev predloga o spremembi politike drog, le-te ne bodo legalizirali, temveč se bodo namesto kaznovanja odvisnikov raje osredotočali na zdravljenje. Pri tem se bodo zgledovali tudi po Portugalski.

Bolj liberalna zakonodaja pa še ne pomeni, da bo država droge tudi legalizirala. »Poudariti moramo, da konoplje in drugih drog ne bodo legalizirali, temveč bomo zgolj dekriminalizirali njihovo uporabo,« je poudaril namestnik predsednika parlamentarnega odbora za zdravje Sveinung Stensland .

Kot je povedal pravosodni minister Anders Anundsen država želi, da bi se čim več odvisnikov rešilo svoje odvisnosti od mamil in se nikoli več vrnilo na stara pota. Seveda pa, je še poudaril, se bodo morali tisti, ki bodo kršili pogoje zdravljenja, vseeno soočiti s sankcijami in odslužiti običajno zaporno kazen.

Norveška se bo zgledovala po Portugalski

Po podatkih, ki so bili objavljeni v letošnjem nacionalnem poročilu, je za posledicami uporabe drog na Norveškem leta 2014 umrlo 266 ljudi. Med najpogostejšimi drogami, povezanimi s smrtnimi primeri, so bili opiati, med katere med drugim spadajo heroin, morfij, kodein in metadon.

Norveški odbor za zdravje bo februarja odpotoval na Portugalsko, ki je že leta 2001 dekriminalizirala posedovanje mamil za osebno rabo. Portugalska je nekoč veljala za državo članico EU z največ smrtnimi primeri aidsa, povezanega z drogami, sedaj pa ima drugo najnižje število smrti zaradi mamil v Uniji.

S spremenjeno zakonodajo se bo Norveška pridružila Portugalski, Nizozemski, Urugvaju in nekaterim ameriškim zveznim državam, med drugim Kaliforniji in Koloradu, ki so že liberalizirale zakonodajo na področju mamil.