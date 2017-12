Nekaj po drugi ur zjutraj po tamkajšnjem času so grški mediji prejeli opozorilo, da bo pred atenskim prizivnim sodiščem eksplodirala bomba. Policija je trg pričela nemudoma prazniti in območje zavarovala. Ko je eksplozija čez 40 minut odjeknila, je poškodovala fasado in razbila okna. Sodišče je zaradi eksplozije danes zaprto, vse obravnave pa so preložene. Preiskavo vodi protiteroristična enota.

Približno pol ure pred napadom sta se pred sodišče s kombijem pripeljala dva moška, ki sta pred vrati sodišča pustila nahrbtnik z bombo. Voznik kombija je med begom streljal na policista, ki je moškima sledil, pri čemer pa ga ni ranil, je povedal policijski vir. V bližini sodišča so našli tudi nabojnik, v bližnji četrti pa zoglenel kombi.

Pravosodni minister Stavros Kontonis je napad označil za gnusen in zavržen zločin, policija pa je za AFP sporočila, da je šlo za močno bombo z nastavljenim časom eksplozije. Grška tiskovna agencija ANA navaja varnostnika, ki pravi, da sta bombo v vrečki odložila neznana moška, preden sta pobegnila z motorjem.

Odgovornosti za napad še ni prevzel nihče, AFP pa poroča, da se je zgodil sredi vnetega spora v zvezi z bančnimi prevzemi nepremičnin dolžnikov, ki jim že dalj časa ne uspeva redno plačevati obveznosti do bank.