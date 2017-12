Canosa trdi, da jo je Weinstein več let nenehno spolno nadlegoval, zastraševal, čustveno zlorabljal, napadal in poškodoval, ko je bila zaposlena v produkcijski hiši Weinstein, in to vse do letos. Canosa je med drugim sodelovala pri ustvarjanju nadaljevanke o slavnem italijanskem raziskovalcu in popotniku Marcu Polu.

Weinsteina je, odkar sta New Yorker in New York Times oktobra objavila prve izpovedi, spolnih napadov obtožilo že okrog 100 žensk. Njegov primer je v ZDA sprožil plaz podobnih razkritij o nespodobnem obnašanju in spolnem nasilju slavnih ali bogatih in mogočnih moških v svetu zabave, politike in drugje v družbi.

Weinstein doslej ni še ničesar priznal in trdi, da so vse ženske spale z njim ali se pustile otipavati prostovoljno. Canosina tožba je sicer najverjetneje le začetek za Weinsteina izjemno dragega procesa, še posebej sedaj, ko so se ga vsi odrekli in ne more služiti denarja.