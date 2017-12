Na Starem vrhu si je smučarka pri padcu poškodovala nogo, na Voglu pa je smučar padel in se huje poškodoval v snežnem parku. Po do sedaj zbranih podatkih je padel med izvedbo skoka. S kraja je bil s helikopterjem odpeljan v ljubljanski klinični center.

Od začetka decembra so gorenjski policisti sprejeli sedem obvestil o nesrečah smučarjev. Prvi vikend so policisti obravnavali štiri nesreče. V eni je smučar drugemu zapeljal čez smuči, ta pa je padel ter se poškodoval. V drugi so policisti obravnavali trk med dvema smučarjema, v še dveh nesrečah pa sta smučarja padla sama in se poškodovala. Prejšnji vikend se je deskar poškodoval med izvajanjem akrobacij v snežnem parku na smučišču, včeraj pa sta se zgodili že prej opisani nesreči. V večini nesreč je podan sum na hujše poškodbe smučarjev oziroma zlome.

V lanski smučarski sezoni so gorenjski policisti obravnavali 89 nesreč smučarjev z različno hudimi telesnimi poškodbami. V večini nesreč je šlo za padce smučarjev in trke med smučarji. V nesrečah je bilo 36 udeležencev mlajših od 18 let – v večini primerov so smučarji padli sami, pretežno so bili lahko telesno poškodovani.

V izogib nesrečam policija svetuje veliko previdnost in dosledno upoštevanje FIS pravil varnega smučanja, predvsem glede hitrosti, prehitevanja, ustavljanja ter uporabe ustrezne opreme in čelade, ki v primeru nesreče zelo zaščiti glavo. Smučarji naj z vidika varnosti smučanje prilagodijo tudi vremenskim razmeram in zasedenosti smučišč.