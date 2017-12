Odvetnik Magnitski je v sumljivih okoliščinah umrl v ruskem zaporu leta 2009, kamor so ga vrgli zaradi razkrivanja korupcije, in Trumpov izvršni ukaz o sankcijah pomeni prvi tak ukrep po »globalnem zakonu Magnitski«. V skladu z njim je sankcije prav tako v četrtek proti 39 osebam in ustanovam uvedlo tudi finančno ministrstvo ZDA v sodelovanju s pravosodnim ministrstvom in State Departmentom.

Med sankcioniranimi je sin generalnega tožilca Rusije Artem Čajka, nekdanji predsednik Gambije Yahya Jammeh, nekdanji poveljnik zahodnega poveljstva armade Mjanmara Maung Maung Soe, balkanski trgovec z orožjem Slobodan Tesić, pakistanski kirurg Muktar Hamid Šah, ki za kriminalce ugrabljenim osebam krade organe, še posebej ledvice, in kongresnik iz Gvatemale Julijo Antonio Juarez Ramirez.

Američani imajo dva zakona Magnitski. Prvi iz leta 2012 velja le proti Rusom, drugi, sprejet leta 2016, pa velja na svetovni ravni. Sankcije zajemajo javno objavo imen kršiteljev, zamrznitev premoženja v ZDA in njihovo izključitev iz finančnega sistema ZDA.