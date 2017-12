V trčenju je hude telesne poškodbe utrpel 41-letni slovenski poklicni voznik, ki so ga morali gasilci s tehničnim posegom rešiti in zmečkane kabine, potem so še odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnim sredstvom posipali po cestišču iztekle tekočine.

Reševalci so poškodovanca odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, njegovo življenje pa ni ogroženo. Trčenje se je pripetilo ob 6.55 med priključkoma Rogoza in Maribor jug. Odstranjevanje zverižene pločevine in tovora se je zavleklo v popoldanske ure, promet pa je bil v tem času preusmerjen na regionalno cesto skozi Hoče.