Water Stopper je naprava, sestavljena iz senzorja, avtomatskega ventila in nadzorne plošče, ki samodejno zaznava prekomeren pretok in zapre ventil.

Predstavitev na tekmovanju First Lego League

Izdelek, ki odlično deluje, želijo mladi podjetniki vpeljati v redno prodajo. Prvič se bodo z izdelkom predstavili to soboto na tekmovanju First Lego League v Brežicah. Dve leti zapored so se kot uspešna ekipa na evropskem in svetovnem prvenstvu družili z ekipami z vsega sveta in uspešno predstavljali Slovenijo. First Lego League je namreč mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki zajema raziskovanje, učenje, eksperimentiranje, robotiko, skupinsko delo in podjetništvo ter poteka v več kot osemdesetih državah.