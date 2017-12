Čeprav se je na to dolgo pripravljal, je bil Kobe Bryant po svoji zadnji tekmi v karieri žalosten. Kljub temu da je Utah Jazz ob slovesu od aktivnega igranja nasul kar 60 točk, se je zavedal, da poslednjič nosi dres LA Lakers s številko 24. A hkrati mu je bilo jasno, da te številke v enem najbolj slavnih športnih klubov na svetu ne bo več nosil nihče in da bo kmalu znova stal na sredini igrišča v dvorani Staples Center, kjer bodo oči javnosti še enkrat več uprte le vanj. To se je zgodilo v noči na torek, ko je vodstvo LA Lakers ob polčasu tekme proti Golden Statu upokojilo tako številko 24 kot 8, saj je v obeh pisal zgodovino kluba in košarke. S številko 8 na hrbtu je odigral deset sezon, dosegel 19.755 točk in osvojil tri naslove prvaka. Številko 24 je prav tako nosil deset sezon, z njo dosegel 19.528 točk in osvojil dva šampionska prstana.

»Drugačna žival, ista zver,« je Kobe Bryant opisal razliko med igralcem, ki je nosil številko 8, in tistim s številko 24. Po Magicu Johnsonu, Wiltu Chamberlainu, Elginu Baylorju, Gailu Goodrichu, Kareemu Abdulu Jabbarju, Shaquillu O’Nealu, Jamesu Worthyju, Jerryju Westu in Jamaalu Wilksu je postal deseti igralec v zgodovini franšize, čigar ime zdaj visi pod stropom dvorane Staples Center. Bryantu se je v njegovem večeru poklonil praktično ves športni svet, saj so čestitke za enega največjih košarkarjev vseh časov, ki zdaj z enako željo, kot jo je imel pri košarki, gara za to, da bi uspel v poslovnem svetu, prihajale od povsod. Z dvojnim Kobejevim slovesom so dobro zaslužili tudi prodajalci športnih izdelkov. Samo v dvorani Staples Center so namreč na dan zadnje tekme v karieri prodali za 1,9 milijona izdelkov in spominkov z njegovim imenom, na dan upokojitve številk pa za 824.000 dolarjev.

Dragić poškodovan Minuli dnevi so bili v ligi NBA sicer zanimivi tudi iz drugih razlogov. Državni tožilci v Turčiji so pripravili obtožnico zoper košarkarja New York Knicks Enesa Kanterja, saj je ta žalil predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. 25-letni center, ki je velik podpornik izgnanega islamskega pridigarja Fethullaha Gülena, je potem, ko je bil maja v Romuniji pridržan, saj mu je Turčija preklicala potni list, v videosporočilu na twitterju Erdogana označil za diktatorja in Hitlerja našega časa. Veliko pozornosti so mediji onkraj Atlantika namenili še čustvenemu pobotanju med legendama Magicom Johnsonom in Isiahom Thomasom, ki sta bila nekdaj velika prijatelja, a se je to po finalu med LA Lakers in Detroitom leta 1989 spremenilo. Od takrat nista govorila, zdaj pa sta s solzami v očeh in številnimi objemi zakopala bojno sekiro. Omenimo še to, da slovenski košarkar Goran Dragić na zadnjih dveh tekmah svojega kluba Miami Heat ni nastopil. 31-letni organizator igre ima težave z bolečinami v levem komolcu. Moštvo s Floride je v njegovi odsotnosti izgubilo z Atlanto in presenetljivo premagalo Boston na gostovanju. Poškodba Dragića sicer ni hujše narave, tako da naj bi nastopil že na naslednji tekmi proti Dallasu.