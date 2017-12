Miha in Nejc Pešec sta prvi burger spekla pred skoraj dvajsetimi leti. »Bil je bolj domač, iz navadnega govejega mesa,« se je zasmejal Miha, tisti od bratov, ki je prevzel vodenje restavracije Kralj žara Steak & Smoke House. Od prvega burgerja se je njuna žar zgodba namreč precej zapletla.

Svoje uspešno IT-podjetje sta zamenjala za prodajalno žarov in vrhunskega mesa, zraven sta Slovence učila, kako naj uporabljajo bolj sofisticirane oblike ameriških žarov. »Gospoda, ki sta pri nas kupovala sekance za dimljenje, sta predlagala, da bi skupaj odprli restavracijo. In smo jo,« se začetkov restavracije na Trubarjevi ulici – zdaj so na Kongresnem trgu – spominja Miha.

A ne glede na to, da je v zelo mesni restavraciji burger le ena od ponujenih jedi, jih na dan prodajo okoli petdeset: »Večinoma jih naročajo za kosila. Mogoče zato, ker je to najcenejša jed na jedilnem listu.« Postrežejo ga na deski z vanj zapičenim nožem. Na mizi so tudi vilice in nož. Gosti pa ga jedo različno – ali ga razrežejo na štiri dele in potem pojedo manjše kose ali pa ga režejo z nožem in vilicami.

Pri burgerju zagovarjajo minimalizem. Meso, zanimiva omaka, karamelizirana čebula, solata in kruh. Edini eksotičen dodatek je majoneza z vasabijem, ker ima po Mihovem mnenju lep okus. »Burger bo vsak naredil drugače. Ni poanta v tem, da bi hoteli narediti ameriški burger. Ameriških burgerjev je nešteto. Skupno je le to, da imajo debel kos mesa,« je razložil poznavalec. Pri mesu ni dvoma – mora biti vrhunski kos: »V gurmanskem burgerju vsi pričakujejo meso najboljše kakovosti.« V Kralju žara uporabljajo ameriško prime meso, ker so prepričani, da imajo Američani odlično govedino, seveda če je vrhunska.