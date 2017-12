»Upam, da bodo vrata pekla široko odprta za njegovo dobrodošlico,« je v sredo po novici, da je po dolgi bolezni v Vatikanu umrl 86-letni nekdanji bostonski kardinal Bernard Law, rekla Alexa MacPherson, ena od številnih, ki so bili v otroških letih v Bostonu v ZDA žrtev pedofilskih duhovnikov. Njegov sotrpin Robert Costello, ki trdi, da ja Law zaščitil duhovnika, ki ga je spolno zlorabljal, zahteva nekaj drugega: »Sesekajte ga na koščke in na vsak košček privežite uteži. Odvrzite jih v različne oceane sveta.« Costello pravi, da Lawa ne bi smeli pokopati v Vatikanu, ampak da bi moral izginiti.

Kardinalski pogreb Lawov pogreb z vsemi častmi, ki gredo kardinalu, je sprožil ogorčenje številnih odraslih, ki so bili v otroških in najstniških letih v ZDA in drugod žrtve posilstev in drugih spolnih zlorab v različnih ustanovah Katoliške cerkve. Law je bil nekoč eden najvplivnejših ljudi v Katoliški cerkvi, posebno v ZDA. Z njegovim imenom je povezana ena največjih kriz ameriškega katolicizma. Nekdanji bostonski kardinal je odstopil leta 2002 zaradi obtožb, da je več desetletij ščitil pedofilske katoliške duhovnike kljub dokazom, da so posiljevali in spolno zlorabljali otroke in mladostnike. Preiskava v letu 2004 je pokazala, da je bilo v ZDA okoli 4400 pedofilskih duhovnikov, pa tudi, da je bilo njihovih žrtev od leta 1952 do leta 2002 okoli 11.000.

V soju žarometov Škandal, povezan z Lawom, je razkril bostonski časopis Boston Globe. Za preiskavo, imenovano Spotlight (V soju žarometov), ki je razkrila pošastne spolne zlorabe v ameriški Katoliški cerkvi, je dobil prestižno novinarsko Pulitzerjevo nagrado. Na podlagi te preiskave je nastala tudi hollywoodska uspešnica V žarišču, ki je lani dobila oskarja za najboljši film. Novinarji časopisa Boston Globe so razkrili, da je katoliška hierarhija pod vodstvom kardinala Lawa več desetletij sistematično prikrivala spolne zlorabe, ki jih je zakrivilo okoli devetdeset duhovnikov samo v Bostonu in njegovi okolici. Ena najhujših obtožb, s katerimi se je soočil Law, je bila, da je duhovnika Johna Geohama selil iz župnije v župnijo, čeprav je vedel, da je spolno zlorabil do 130 fantov. Pozneje je prišlo na dan, da je Law kot kardinal ščitil tudi duhovnika Paula Shanleyja, ki so mu pripisali na desetine spolnih zlorab, in dovolil, da je kljub temu še vedno delal v ustanovah Katoliške cerkve, v katerih so bili otroci.

Simbol cerkvene pedofilije Law je na neki način postal obraz pedofilije v Katoliški cerkvi, ker je njegov odmevni odstop sprožil razkritja pedofilije tudi v katoliških cerkvah drugod po svetu. V Torreonu v Mehiki leta 1931 rojeni Bernad Law, sin polkovnika ameriškega vojnega letalstva, je odraščal v vojaških oporiščih, v katerih je služboval njegov oče. Na znameniti ameriški univerzi Harvard je diplomiral iz srednjeveške zgodovine. Leta 1953 je začel študirati teologijo. V duhovnika so ga posvetili leta 1961. V ZDA je najprej postal znan po svojem ekumenskem delu na področju socialnega varstva in državljanskih pravic. Leta 1984 ga je papež razglasil za bostonskega nadškofa. Na tem položaju je postal znan kot srdit nasprotnik umetne prekinitve nosečnosti in kontracepcije, odprave celibata in posvetitve žensk v duhovnice. Ves svet ga je spoznal zaradi pedofilskega škandala leta 2002, ki je sprožil neskončni plaz razkrivanja spolnih zlorab otrok in mladostnikov v katoliških ustanovah po svetu. Od Irske, kjer je eden od pedofilskih duhovnikov priznal, da je spolno zlorabil več kot sto otrok, do Nemčije in Avstralije, kjer je te dni izbruhnil najnovejši pedofilski škandal v Katoliški cerkvi.