V Madonni di Campiglio se začenja niz slalomskih klasik, ki si bodo sledile do olimpijskih iger v Južni Koreji. Drevi se bodo najboljši smučarji sveta pomerili na italijanskem nočnem spektaklu pod žarometi, kjer je svojo prvo zmago svetovnega pokala od treh pred 24 leti dosegel Jure Košir. Slovenske barve bosta branila Štefan Hadalin, ki se bo skušal drugič v karieri uvrstiti med najboljšo petnajsterico, in Žan Kranjec. Vodičan se je doslej le enkrat uvrstil med dobitnike slalomskih točk, in sicer lani prav v Madonni di Campiglio.

Slovensko alpsko smučanje je izgubilo eno slalomsko kvoto v svetovnem pokalu, tako da sta lahko na startu le dva tekmovalca. Hadalin in Kranjec sta imela v zadnjem tednu različen program. Kranjec je v ponedeljek tekmoval na paralelnem veleslalomu v Alti Badii, Hadalin pa se je posvečal treningu slaloma. Moška reprezentanca je v Alti Badii izkoristila odlične razmere za trening, ki jih je Žan Kranjec nadgradil s prvo uvrstitvijo na zmagovalni oder, s tretjim mestom v veleslalomu. Ker je sezona v polnem teku, v slovenskem taboru dosežka Žana Kranjca niso posebej proslavili, niti ga delili s slovensko javnostjo, saj je reprezentanca nadaljevala pot v Madonno di Campiglio. Na prizorišču uspeha so z vodjem panoge za alpsko smučanje Miho Verdnikom odprli šampanjec ter nazdravili uspešni poti, ki so jo prehodili do prve tretjine tekmovalne sezone.

Včerajšnji trening na terenu v Madonni di Campiglio je bil pomemben predvsem za Hadalina. Vrhničan je namreč preizkusil dva para smuči ter se po premisleku odločil, da bo danes napadel s s starim modelom Rossignolovih smuči. »Teren v Madonni je precej bolj drseč, kot je bil v Alti Badii, kjer je podlaga zaradi višje nadmorske višine bolj 'zagrabila'. Hadalin se je odločil, da še ne bo tekmoval z novim modelom smuči, ki imajo nekoliko drugače razporejen stranski lok,« je pojasnil glavni trener tehničnih disciplin v slovenski reprezentanci Klemen Bergant in dodal, da imata nove Rossignolove smuči le Henrik Kristoffersen in Štefan Hadalin. Podatek, ki kaže, da imajo v slovenski reprezentanci v tehničnih disciplinah dobro opremo, medtem ko v hitri tarnajo, da Stöcklijeve smuči niso konkurenčne drugim opremljevalcem.

»Tako Kranjec kot Hadalin sta v slalomu dobra. Prepričan sem, da po kakovosti sodita med tekmovalce, ki se uvrščajo med dobitnike točk. Težava je njuna višja startna številka, ki jima omogoča preboj le v primeru, da proga zdrži do številke 60,« opozarja Bergant. V majhnem slovenskem taboru se zavedajo, da morajo startne številke čim prej izboljšati, saj so januarske slalomske klasike v Zagrebu, Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühlu in Schladmingu pred vrati.

»Naš cilj je uvrstitev obeh tekmovalcev na drugo progo, na kateri bosta lahko bolj napadla. Zelo pomembno za Hadalina bo, da se po tekmi v Madonni prebije med najboljših 30 slalomistov, kar mu bo na januarskih preizkušnjah omogočilo boljši napad. Treniramo dobro in verjamemo, da smo se sposobni tudi v slalomu uvrščati na vidnejša mesta,« je prepričan Bergant.

Po videnem v tej sezoni se drevi obeta nov zanimiv dvoboj med Marcelom Hirscherjem in Henrikom Kristoffersenom. Avstrijec je v tej sezoni dobil tri tekme, Norvežan še nobene, a sta bila oba po petkrat na zmagovalnem odru. V skupnem seštevku ima manjšo prednost Kristoffersen, ki se bo moral preleviti v serijskega slalomskega zmagovalca, če bo želel po olimpijskih igrah v Južni Koreji ohraniti upanje na skupno zmago svetovnega pokala.