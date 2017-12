Hokejisti Olimpije so se komaj pobrali po visokem porazu z Jesenicami. Na domačem ledu so v drugi polovici tekme strli skromni Kitzbühel in preprečili, da bi po tivolskih hodnikih zazvonili alarmi. Jesenice so v živahnem obračunu po kazenskih strelih strle Pustertal in skočile na tretje mesto v alpski ligi.

Edina slovenska predstavnika v tekmovanju do konca koledarskega leta čakajo še štiri preizkušnje. Olimpija bo jutri gostovala v Lustenauu, Jesenice bodo gostile Neumarkt, prihodnji teden pa oboje čakata podružnični moštvi iz Celovca iz Salzburga. Predzadnji dan v letu bo že peti derbi v sezoni gostila Podmežakla. Če Ljubljančani ne bodo prekinili morečega niza porazov, se bo prvič v samostojni državi zgodilo, da bodo zeleno-beli koledarsko leto sklenili brez zmage nad večnimi tekmeci.

Ljubljančani so v zadnjem mesecu dni tako padli v formi, da za vodilnim Rittnerjem zaostajajo že skorajda za dvajset točk. Vse več je ugibanj o primernosti Andreja Brodnika na položaju glavnega trenerja, obenem pa ni odveč omeniti, da je Nik Zupančič še vedno brez dela v klubskem hokeju. Nekdanji reprezentančni branilec je pogorel predvsem na štirih tekmah z Jesenicami, ki so za navijače osrednje merilo (ne)uspešnosti, kar kaže tudi obiskanost domačih tekem Olimpije v alpski ligi. V sredo zvečer je bilo na tivolskih tribunah celo manj kot 200 obiskovalcev, več gneče pa v klubu pričakujejo po novem letu, ko bodo železarji 6. januarja znova gostovali v Ljubljani.

Jeseničani so si po seriji gostovanj oddahnili, saj bodo v decembru igrali le še v domači areni. Državni prvaki so edino moštvo v ligi, ki dohaja ritem vodilnega italijanskega dvojca. Če bodo zadržali formo tudi spomladi, bo Podmežakla oživela v boju za naslov prvaka. V tej zimi je v jeseniški igri še posebno opazen pečat novinca med trenerji v članski kategoriji Gabra Glaviča, ki se je doslej izkazal kot zagnan in obetaven trener. Jesenice v primerjavi z Olimpijo igrajo tudi bolj atraktiven hokej, kar se pozna tako na lestvici kot po številu navijačev na tribunah.