»Bil je popoln dan. Zmagati na tako legendarni etapi čez Galibier je pomembna zmaga zame, za ekipo in za slovensko kolesarstvo. Dekle, družina, vsi so bili tu. Nimam besed,« je 18. julija v francoskem Serre Chevalierju kolesar leta Primož Roglič opisoval najodmevnejši dosežek v letu 2017. Po zaslugi nekdanjega skakalca z neverjetno športno preobrazbo je Slovenija kot 33. država vpisana v anale dnevnih zmagovalcev slovite dirke Tour de France. Prvič je bila za en dan v ospredju največjega vsakoletnega športnega dogodka na svetu. In to v 104. izvedbi največje, na