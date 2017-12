Prvi mož Gorenja Franjo Bobinac je danes zavrnil očitke o fiktivnih pogodbah, pranju denarja in zavajanju nadzornega sveta v povezavi s sponzoriranjem ruskega nogometnega kluba Torpedo v sezoni 2014/2015. Poudaril je, da so v celoti neresnični in ustvarjajo zavajajoč vtis o nepreglednem in vprašljivem poslovanju Skupine Gorenje.

Na spletni strani Ljubljanske borze je vodstvo velenjske družbe pojasnilo, da ima Gorenje dolgoletno tradicijo pri podpiranju športnih dejavnosti, nogomet pa je v Rusiji šport številka ena. Da bi povečali prepoznavnost blagovne znamke v državah, nastalih iz Sovjetske zveze, so se v družbi odločili za sponzorstvo ruskih nogometnih klubov. Tako so oktobra 2014 začeli sponzorirati moskovski Torpedo, ki se je takrat vrnil v prvo ligo. Vrednost posla je znašala 1,54 milijona evrov. Pred tem so sponzorirali nogometni klub Anzhi Makhachkala, zatem pa Spartak.

Eden od očitkov, ki je v anonimnem pismu letel na Gorenje, je bil, da so bili stroški knjiženi različno od vsebine pogodbe. A kot so poudarili v Gorenju, je bil strošek knjižen kot sponzorstvo, ne pa kot nakup računalniške opreme. S pogodbo dogovorjene obveznosti so bile v celoti izpolnjene, izvedbo pa je mogoče preveriti tudi na Russia Premier League TV (Naš futbol TV), ki prenaša vse nogometne tekme prve lige, so dodali v Gorenju.

Marketinške aktivnosti Očitek Gorenju je bil tudi, da sponzorstvo ni bilo predstavljeno revizijski komisiji nadzornega sveta. Takšno ravnanje so v Gorenju utemeljili s tem, da je sponzorstvo do vključno leta 2014 potekalo v okviru marketinških aktivnosti na ruskem trgu. Spomladi 2015 pa so v Gorenju organizirali oddelek korporativnega marketinga, ki je združeval področje sponzorstev in tržnega komuniciranja. Od takrat so vsa sponzorstva obravnavana centralno. Da revizijska komisija ni bila seznanjena s sponzorstvom Torpeda iz leta 2014, je po pojasnilih Gorenja vzrok le v organizacijski spremembi, ki se je zgodila v letu 2015, saj strokovne službe na področju sponzorstev, ki so pripravile poročilo za sejo revizijske komisije, podatkov iz obdobja pred letom 2015 niso imele.