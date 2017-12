Kar so si mnogi vojni zločinci pa tudi nekateri politiki z območja nekdanje Jugoslavije dolgo časa želeli, se je danes zgodilo: haaško sodišče je zaprlo svoja vrata. Slovesnosti ob tem so se na Nizozemskem udeležili vidni politiki na čelu z generalnim sekretarjem OZN Antoniom Guterresom in nizozemskim kraljem Viljem-Aleksandrom, sodniki, tožilci, sorodniki žrtev in drugi.

Drugačen pogled na zločin(c)e

Mednarodno sodišče za vojne zločine na tleh nekdanje Jugoslavije je 25. maja 1993 ustanovil varnostni svet OZN. Delo je začelo praktično z ničle, brez pravilnika in smernic. »Imeli pa smo veliko, veliko zavzetosti,« se je za agencijo AP spomnila ena prvih sodnic Elizabeth Odio Benito. Sodišče je delo začenjalo v času, ko so na Balkanu še divjale vojne in se dogajali zločini, ki naj bi jih preganjalo, vključno z najhujšim od vseh, Srebrenico, ki se je zgodila dve leti pozneje. To je verjetno dokaz, kako majhno težo so prvemu tovrstnemu tribunalu po tistih v Nürnbergu in Tokiu po drugi svetovni vojni pripisovali lokalni vojaški poveljniki in politiki.

Toda v dobrih 24 letih je doseglo enega temeljnih ciljev vsakega sodišča: pred svojo roko pravice je pripeljalo prav vse od 161 obtoženih, razen tistih, ki so prej umrli. 90 je bilo obsojenih, s političnim in vojaškim voditeljem bosanskih Srbov, Radovanom Karadžićem in Ratkom Mladićem na čelu. Sodišču pripisujejo še vsaj dva velika dosežka: da so njegovi procesi zagotovili izredno podrobno dokumentacijo dogajanja v vojnah na tleh nekdanje Jugoslavije, kar bo bogat vir za generacije zgodovinarjev in zainteresiranih zanamcev, še pomembneje pa, da je v mednarodno skupnost spet vneslo zavedanje o klicanju najvišjih politikov na odgovornost za najhujše zločine. V zadnjega četrt stoletja je to postalo bolj samoumevno, tudi z z ustanovitvijo mednarodnega kazenskega sodišča, kot sta ob slovesnosti poudarila Guterres in glavni haaški tožilec Serge Brammertz, ki je dejal: »Danes so politični voditelji v precepu. Distancirati se morajo od zločinov, zavreči obsojene vojne zločince in se prenehati skrivati pred lažnimi trditvami o kolektivni krivdi.«