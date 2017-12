Kdo je Sarah Brightman, se je verjetno vprašal marsikdo, ko je pešačil mimo plakata, ki oglašuje njen današnji nastop v Stožicah. Sarah Brightman ni kar nekdo. Njen Time to Say Goodbye, ki ga je britanska sopranistka s slepim tenoristom Andreo Bocellijem prvič zapela pred 20 leti in naježila kožo še tako zagrizenim preziralcem romantičnih pesmi, je bil mednarodni hit, ki se je prodajal v milijonskih nakladah. Enako uspešen je bil tudi album Timeless/Time to Say Goodbye, na katerem ga je izdala. Po svetu so ljubitelji klasične glasbe pokupili 12 milijonov primerkov te plošče, na Billboardovi lestvici crossover klasike pa je bila na vrhu kar 35 tednov. Ta plošča pa ni njen edini uspeh. Za vse svoje albume, ki so bili prodani v 32 milijonih izvodov, na njih pa je križarila med klasiko in popom, je prejela 180 različnih nagrad za zlate in platinaste naklade. Billboard jo je uvrstil na peto mesto najvplivnejših in najbolje prodajanih klasičnih pevk v prvem desetletju tega stoletja, z 41 milijoni evrov premoženja pa velja tudi za najbogatejšo klasično pevko na svetu.

Dvakrat na olimpijskih igrah, nikoli v vesolju

Sarah Brightman je tudi prva izvajalka, ki je kar dvakrat nastopila na olimpijskih igrah. Prvič leta 1992, ko je s Joséjem Carrerasom v Barceloni pred tremi milijardami gledalcev v živo in pred malimi zasloni zapela Amigos para Siempre, drugič pa v Pekingu, kjer je njeni izvedbi skladbe You and Me po televiziji prisluhnilo pet milijard gledalcev. Duet je Brigtmanova v mandarinščini in angleščini izvedla s kitajsko zvezdo Liu Huanom, dogodek pa še vedno opisuje kot vrhunec svoje kariere. »Celoten nastop je bil ovit v tančico skrivnosti in edino, kar so me vprašali, ko sem prišla na Kitajsko, je bilo, ali se bojim višine. Rekla sem, da ne, saj na svojih koncertih pogosto 'letim', oni pa so me odpeljali na vajo,« se je v enem od intervjujev spominjala svojega nastopa na Kitajskem, kjer so jo med prepevanjem dvignili nad stadion. »Bilo je noro,« pravi, a v višave si je želela že od nekdaj.

Nebo nad kitajskim stadionom ni bilo nič v primerjavi z željami, ki jih je imela nekaj let kasneje. Hotela je namreč postati prva ženska, ki bi zapela v vesolju. »Če se sprehodim skozi svoje albume, je v njih vedno mogoče najti plat, ki se dotika vesolja. Gre za nekaj, kar me spremlja vse življenje. Spoznala sem veliko ljudi s tega področja in nekoč so me vprašali, ali bi me zanimala globlja izkušnja. Prvič sem rekla ne, ker ni ravno tako, kot da bi pripravila kovček za čez noč. Ko so me vprašali drugič, pa sem se počutila psihološko dovolj pripravljeno, da začnem trenirati in vidim, kako se bo izteklo,« je pojasnjevala podvig, ki bi moral biti leta 2015, zanj pa naj bi plačala 39 milijonov evrov.

V vesolje kljub veliki želji in pompoznim napovedim naposled ni poletela, saj si je po večmesečnih pripravah za desetdnevno bivanje na Mednarodni vesoljski postaji premislila, navedla pa je osebne razloge. Danes je nekoliko bolj jasna. »Razlogov je bilo več, a sem se na koncu odločila, da ne odidem zaradi lastne varnosti. To ni zdravo za telo. Prestala sem vse pripravljalne teste in bila celo zelo dobra. Kar me je presenetilo, pa je bilo to, da je bil trening nemogoče težak. Da osvojite osnove odgovornega vedenja na takšnem potovanju, potrebujete najmanj osem mesecev izobraževanja. Po tej izkušnji je moje stališče do vesoljskega turizma in poletov običajnih ljudi na takšna potovanja takšno, da jih je bolje prepustiti strokovnjakom in robotom. Kolikor je že privlačno, ekstatično in vznemirljivo, nismo ustvarjeni niti grajeni za to.«