Najrazličnejša glasovanja na spletu seveda niso statistično merodajne ankete ali raziskave javnega mnenja. So pa zabavna. Veliko lestvic, ki jih sestavljajo na podlagi glasovanja uporabnikov, je objavljenih na strani Thetoptens.com. Ena izmed teh lestvic pa je dodobra razjezila naše južne sosede Hrvate, saj trenutno vodijo na lestvici najneumnejših držav na svetu. Prehiteli so celo Združene države Amerike.

Med komentarji, ki so jih uporabniki zapisali pod prvim mestom Hrvaške, so taki, pri katerih se nemudoma prepozna, da so jih zapisali Hrvati sami, saj so opisane podrobnosti s hrvaške politične scene. Veliko pa je komentarjev, ki so jih zapisali tujci. Recimo: »Zelo lepa država, a ljudje vas bodo ropali na vsakem koraku od trgovine do restavracij.« Ali pa: »Državljani z nešteto kompleksi.« Eden od komentatorjev, ki je zatrdil, da je bil na Hrvaškem dvakrat na počitnicah, je celo omenjal Slovence: »V apartmaju smo srečali ljudi iz Madžarske in Slovenije, ki so nam rekli, da se raje držijo bolj stran, ker jih Hrvati ne marajo. O čem je govor?« Nekaj komentarjev pa je prav neprizanesljivih: »Hrvati so neumneži, ki sovražijo ves svet.«