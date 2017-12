»Posebnost najbolj živih jaslic so seveda žive živali, ki nastopajo v Božični zgodbi,« pravijo v živalskem vrtu. Obiskovalci bodo tako lahko v predstavi videli štiri kamele, med njimi Salimo z leto dni staro Gobi, oslico Drobtinico, vola Tara ter mini ovce.

Božične pesmi bo letos pel mladinski pevski zbor Amen, medtem ko bo kot solist nastopil baritonist Matjaž Robavs. Otroci s starši in drugi obiskovalci se lahko po prireditvi tudi pridružijo nastopajočim in se pomešajo med ognjišča, pastirje in ovce ter v hlevčku obiščejo sveto družino. Predstave bodo potekale od ponedeljka, 25. decembra, do petka, 29. decembra, ob 17. uri.

Imetniki letnih in polletnih vstopnic si bodo Božično zgodbo lahko ogledali brezplačno, medtem ko za druge obiskovalce ogled predstave stane 10 oziroma za otroke 8 evrov. Kot ob tem napovedujejo v živalskem vrtu, bo božično-novoletno vzdušje dodatno zablestelo v soju lučk in bakel, obiskovalci se bodo lahko tudi pogreli in posladkali ob stojnicah s toplimi napitki in prazničnimi prigrizki.