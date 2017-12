Zanimivo dogajanje smo v zadnjih dneh lahko spremljali tudi v kriptosvetu, kjer poteka spopad med zagovorniki valut bitcoin in bitcoin cash. Med vidnejšimi zagovorniki slednje valute je soustanovitelj spletišča bitcoin.com Emil Oldenburg. V izjavi za javnost je Oldenburg povedal, da je odprodal prav vse bitcoine, saj ne verjame v svetlo prihodnost te valute. Med razlogi je naštel staro tehnologijo, na kateri temelji trenutna mreža bitcoin, in visoke transakcijske stroške, ki so povezani s potrjevanjem transakcij na mreži bitcoin. Kot primerno alternativo bitcoinu Emil zagovarja valuto bitcoin cash, ki se je s trdo razvejitvijo (hard fork) razvila ravno iz valute bitcoin, da bi pospešila obstoječe tehnologije s primarnim namenom pohitritve izvajanja transakcij. Spopad se je nato preselil na socialna omrežja, kjer se je vnel močan besedni spopad med obema taboroma, rezultat spora pa je opazen upad cene bitcoina, ki je od vrha pri skoraj 20.000 dolarjih (bitstamp) padel na 16.700 dolarjev. Na drugi strani pa se je v nekaj dneh cena bitcoin casha okrepila s 1700 na 3500 dolarjev (bitstamp). Kdo bo zmagovalec »kriptovojne«, pa bo seveda povedal zgolj čas.

Zanimiv podatek smo v torek dobili iz BMW, ki je letos dosegel svoj cilj prodaje 100.000 električnih vozil po vsem svetu. Gre za 60-odstotno rast prodaje v primerjavi z letom 2016, ko so pri BMW prodali 62.255 električnih vozil. Nemški proizvajalec načrtuje, da bo imel do leta 2025 v naboru kar 12 popolnoma električnih modelov z dosegom do 700 kilometrov na polnjenje. S krepitvijo produkcije električnih vozil evropskih in azijskih proizvajalcev avtomobilov, Tesla Motors, dobiva vse resnejšo konkurenco. Prihodnje dogajanje v tem segmentu bo tako še zanimivo, vsekakor pa zaradi ostre konkurence prijaznejše za denarnice kupcev.