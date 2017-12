Danes je minilo deset let, odkar je po vstopu Slovenije v schengen na območju Goriške začela delovati policijska postaja za izravnalne ukrepe. Danes je ena od šestih v Sloveniji in pokriva 157 kilometrov državne meje. V tem desetletju je odkrila 68 ukradenih avtomobilov. Zaseg najdražjih – dveh landroverjev – jim je uspel samo v eni noči. Poleg tega so odkrili vrednejši ukraden avtobus. »Ukradli so ga v Benetkah na turističnem parkirišču,« pojasni Alojz Žerak, komandir omenjene policijske postaje.

512 kaznivih dejanj nezakonitega zaposlovanja

Policijska postaja izstopa po tem, da se je prva lotila preiskav zlorab delovnih dovoljenj in nezakonitega zaposlovanja tujcev. »V letu 2010 smo na območju Ajdovščine zaznali velik porast ustanavljanja gradbenih podjetij in ugotovili, da gre za zlorabo pridobivanja delovnih dovoljenj in ustanavljanje fiktivnih podjetij. Čez mejo so na podlagi izdanih delovnih dovoljenj prihajali delavci iz Kosova in nekdanjih držav Jugoslavije, ki pa se seveda pri nas niso nameravali zaposliti, namenjeni so bili naprej. Tukaj smo zaznali kazniva dejanja dela na črno, nezakonitega prehajanja meje, ponarejanja listin, pranja denarja, overitev lažne vsebine…« našteva Žerak. Kaznivih dejanj v teh primerih je bilo več kot 500.

Med njihova večja odkritja sodi zaseg več kosov nezakonitega orožja, ki so ga našli na enem od sejmov v Ajdovščini, medtem ko z nezakonitimi prehodi notranje in zunanje schengenske meje nimajo toliko dela kot njihovi kolegi drugje po državi. V desetletju so prestregli le 48 ilegalnih pribežnikov, ki so si pot v Slovenijo utrli čez hrvaško mejo. »Večinoma je šlo za manjše skupine dveh ali treh ljudi, ki smo jih našli skrite v tovornjakih,« razloži Žerak. In zanimivo: v tem času od Razdrtega do italijanske meje niso odkrili niti ene ponarejene vinjete.