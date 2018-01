Mehiški zaliv je vsako pomlad priča najglasnejšemu paritvenemu spektaklu v živalskem kraljestvu. Tam se namreč drsti posebna vrsta mehiških rib iz reda ostrižnjakov, ki med parjenjem oddajajo zvoke, ki znanstvenike še najbolj spominjajo na zelo glasne rafale avtomatskih pušk.

Ko se ribe zberejo v velikem številu, je hrup še toliko večji in lahko začasno in trajno poškoduje sluh morskih sesalcev, kot so tjulnji, morski levi in delfini, ki poskušajo trenutek izkoristiti za lov na domnevno lahek plen. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najbolj glasnih živalskih dogodkov in nedvomno za najbolj glasen znan dogodek med ribami.

Njihova glasnost pa je hkrati njihova največja ranljivost. Ker je spektakel slišen tudi na površju, njihovi klici hitro privabijo ribiče. Ladja z eno samo mrežo lahko že v nekaj minutah nalovi za dve toni teh rib. Ker vsako pomlad med drstenjem okoli 500 ribiških ladij nalovi kakšna dva milijona rib, strokovnjake medtem že skrbi. Okoljevarstvena organizacija International Union for the Conservation of Nature (IUCN) je nenavadne mehiške ribe tudi že uvrstila na seznam živalskih vrst, ki jim grozi nevarnosti izumrtja.