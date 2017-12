Od zastavitve proračuna do izbire najboljšega časa v letu za prenovitvena dela – odločitve vnaprej vam prihranijo dragocen čas in denar na poti do kuhinje vaših sanj.

Kako uporabljate kuhinjo? Odgovor na to vprašanje narekuje dizajn prostora. Če imate večkrat goste, vam priporočamo dovolj velik kuhinjski pult, dvojno pečico in velik hladilnik. Če je kuhinja dizajnerska, naj bo poudarek na sodobnih omaricah in kakovostni izvedbi detajlov. Tisti amaterski kuharji, ki uživajo v pripravljanju jedi, pa si nemara želijo veliko prostora za spravljanje različnih kuhinjskih aparatov in pripomočkov.

Koliko lahko vložite v prenovo? Znesek, ki ga lahko vložite v prenovo, določa obseg slednje. Zapišite si, kaj v stari kuhinji ne deluje, od pokvarjene pečice do počenih ploščic nad pultom. Nato se odločite, kaj morate obvezno popraviti in kaj zamenjati. Seznam vam pomaga pri klesanju stroškov, če presežete proračun.

Naj najamete mojstra ali delate sami? Ko načrtujete proračun, se odločite, ali boste prenovo poverili mojstru ali pa boste kuhinjo uredili v lastni režiji. Če imate izkušnje, se dela vsekakor lotite sami, saj je to ceneje, sicer pa raje pridobite več ponudb s predračunom in najemite usposobljenega izvajalca.

Kaj lahko rešite iz stare kuhinje? Popolna prenova kuhinje z aparati vred je kar velik strošek, ki se glede na kakovost materialov giblje od nekaj tisoč do tudi več kot 10.000 evrov. Če so kuhinjske omarice iz lesa in v dobrem stanju, jih le osvežimo z novo barvo in zamenjamo ročke. Ocenite, ali se vam splača obdržati že nekoliko starejšo belo tehniko. Če gre za starejše aparate, jih raje zamenjajte z novimi, energijsko varčnimi. V večini primerov se boste verjetno lotili tudi zamenjave ploščic nad kuhinjskim pultom ali talne obloge.

Kje kupiti omarice, aparate in material? Če pri prenovi sodelujete z notranjim oblikovalcem, vam bo svetoval, kje kupiti vso opremo, drugače pa obiščite pohištvene centre in centre z gradbenimi materiali ter izberite omarice, aparate, ploščice in talno oblogo. Upoštevajte dejavnik časa – na kuhinjo po naročilu boste morali gotovo počakati.

Kdaj je najboljši čas za prenovo? Pravzaprav je to vseeno, pomembno je le, da je čas za vas najprimernejši – morda med počitnicami, da se takrat odpravite od doma, saj ne boste mogli kuhati. Če boste delali sami, pa vzemite dopust takrat, ko vas v službi ne bodo nujno potrebovali. Vsekakor pa upoštevajte, da vam bo celovita prenova vzela kar precej časa.