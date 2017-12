Toda presenetljivo se pri izbiri dišečih sveč velikokrat zmotimo, še posebno takrat, ko ne vemo dobro, kako bo izbrani vonj vplival na občutje v prostoru. Izognite se napakam, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Prijetne vonjave, ki naj bi prekrile neprijetne Ste sinoči pekli ribe? Vam je pasji ljubljenček zasmradil hišo? Preden prižgete dišečo svečo, vedite, da zakrivanje smradu z dišečimi svečami ne deluje. Strokovnjaki pravijo, da v takem primeru ostaneta v prostoru obe vonjavi, ki med seboj »tekmujeta«. Najbolje je, da odprete okno in sobo prezračite, šele nato prižgete svečo, ki bo odišavila zrak.

Poceni nakup se ne splača Dejstvo je, da poceni dišeče sveče ne dišijo prav lepo. Vrsta voska, ki katerega so narejene, je zelo pomembna. Izberite narejene iz soje ali čebeljega voska namesto cenejših parafinskih ali petrolejskih, ter se prepričajte, da ne vsebujejo svinca. Bodite pozorni tudi na to, da so brez dodanih barvil in ftalatov ter ne povzročajo alergij.

(Ne)primerne namenu prostora Vsakemu prostoru v stanovanju pristaja drugačen vonj. V kuhinji dišečih sveč največkrat ne potrebujemo, saj ni nič bolj avtentičnega kot vonj po hrani. Če pa se vonjavam sveč le ne moremo upreti, izberimo vonj vanilje, jabolčne pite ali limone. Za dnevno sobo so primerne tople vonjave, kot je vonj sandalovine, ki izvira še iz časov starega Egipta. Za sprostitev v spalnici poskrbi vonj sivke, ki nam tudi pomaga zaspati, medtem ko za kopalnico izberimo dišečo svečo, ki pomaga nevtralizirati straniščne vonjave.

Prava sveča za pravo sezono Saj ne bi prižgali sveče z vonjem po buči spomladi, kajne? Ta nas namreč spominja na mrzlo vreme in tople copate. Izberite torej dišečo svečo, ki je primerna letnemu času. Za jesen vam v kuhinji in jedilnici predlagamo močnejše vonje javorja ali cimeta, za zimo pa mirike ali medenjakov. Dnevno sobo v zimskih mesecih lepo odišavi sveča z vonjem po boru. Spomladi in poleti pa za vse prostore uporabimo lahke cvetlične vonjave.

Več kot dve dišeči sveči v prostoru Sveče so kot martini – eden je v redu, dva sta boljša, tretji pa vas lahko naredi nesrečnega. Nič nenavadnega, da po prvi sveči prižgemo še drugo ali tretjo, saj jih po približno četrt ure ne duhamo več; a za nekoga, ki v prostor šele vstopi, je vonj premočan. Zaradi premočnih vonjav vam lahko postane celo slabo. Ker vonj potuje, je povsem dovolj, če prižgemo le eno ali dve dišeči sveči.