Previdnost v kuhinji Če so vaši ljubljenci navajeni skakati na kuhinjski pult ali mizo, vi morda nimate nič proti. Vendar je takšna »samopostrežba« lahko tvegana, ker so nekatera živila živalim nevarna. Zato hitro pospravite v omaro grozdje, rozine in ribez (strupeni za pse), čokolado (strupena za pse in mačke), bombone ali žvečilke s sladilom ksilitol, ki lahko povzroči hipoglikemijo in odpoved jeter pri psih, ter ostanke mesa, še posebno mastnega, ki tako mačkam kot psom povzroči prebavne motnje. Tudi kosti, zlasti piščančje, niso primerne za naše kosmatince, ker se jim lahko zataknejo v grlu, enako skrbno pazite na deserte z alkoholom in surovo kvašeno testo. Med kuhanjem s potencialno nevarnimi živili ljubljenčke raje pospremite iz kuhinje in jim ne ponujajte ostankov s praznične mize.

Strupene sobne rastline Kar nekaj sobnih rastlin, ki jih radi razstavimo za praznike, je strupenih – nekatere bolj, druge manj. Tiste, ki jih živali rade grizejo, a so zanje nevarne, raje postavimo v prostore, kamor naši ljubljenčki nimajo vstopa. Med njimi so amarilis (bolj strupen za mačke kot za pse), angleški bršljan, jeruzalemska češnja, bela omela in lilija (vse vrste so zelo strupene za mačke). Nekatere rastline, a ne vse, imajo grozen okus, zato jih domače živalce večinoma pustijo na miru. Če bi si praznike vendarle radi popestrili z rastlinami, izberite božični kaktus, ciklamo, navadno bodiko ali božično zvezdo. Kadar sumite, da je žival vendarle zaužila strupeno rastlino, jo takoj odpeljite k veterinarju, ki bo potreboval informacijo, za katero rastlino gre, kateri njen del in koliko jo je ljubljenček pojedel ter ob katerem času.

Božično drevesce Božično drevesce je s svojim sijočim okrasjem pravi magnet za radovedne mačke pa tudi za pse. Da ga ne prevrnejo in razbijejo okraske, ga z vrvjo pritrdite na steno ali strop. Dodatno nevarnost predstavljajo mačkam in psom naravna drevesa z rastlinskim sokom in bodikavimi iglicami, zato je primerno, da jih zavarujemo z ograjico (kolikor pač ta pomaga). Ljubljenčkom preprečimo pitje vode iz posode, v kateri stoji drevesce, tako, da jo prekrijemo z aluminijevo folijo. Voda, v kateri je rastlinski sok iz drevesca, je skrajno nevarna in lahko povzroči pogin.