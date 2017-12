Dobri dve tretjini držav članic Združenih narodov sta posredno pozvali ameriškega predsednika Donalda Trumpa k preklicu odločitve, s katero je Jeruzalem priznal za prestolnico Izraela in nakazal namero, da tja sčasoma preseli veleposlaništvo ZDA. Neobvezujočo resolucijo o tem, da je treba končni status Jeruzalema določiti v mirovnih pogajanjih in da je vsaka drugačna odločitev nična, je generalna skupščina na izrednem zasedanju potrdila s 128 glasovi za, 35 vzdržanimi in devetimi proti, preostalih 21 članic se glasovanja ni udeležilo.

Med članicami EU so se glasovanja vzdržale Češka, Hrvaška, Madžarska, Latvija, Poljska in Romunija, preostale pa so jo skupaj s Slovenijo podprle. Optimisti so napovedovali podporo vsaj 150 držav, a se je zavest o nemoči Palestincev delno uklonila prikritim grožnjam ZDA. Te je po glasovanju ponovila ameriška veleposlanica v ZN Nikki Haley, ko je dejala, da si bodo zapomnili dan, ko so bile ZDA izpostavljene napadu v generalni skupščini, in da bodo druge države na to spomnili, ko se bodo znova oglasile z zahtevami po še večjem prispevku ZDA za delovanje OZN, za katerega že zdaj namenjajo največ.

Popotnica današnjemu izrednemu zasedanju generalne skupščine sta bila ponedeljkov veto ZDA na predlagano enako resolucijo v varnostnem svetu in opozorilo ameriškega predsednika državam, ki bi mu nasprotovale, da bodo ostale brez finančne podpore ZDA. Toda razen Izraela in Egipta od ZDA nobena država ne prejema ameriške finančne podpore, ki bi presegla milijon dolarjev, so pa mnoge odvisne od drugih potez, ki jih lahko velesila v zdaj povsem odkriti politiki izsiljevalske nadvlade še uporabi.