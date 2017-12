Na sejah DZ je bilo po podatkih spletnega orodja Parlameter ob glasovanjih navzočih največ poslancev SMC, ki se glasovanj udeležujejo 92,5-odstotno. Tudi poslanci drugih dveh koalicijskih strank, DeSUS in SD, se glasovanja udeležujejo dokaj redno: poslanci DeSUS so bili navzoči na 88,4 odstotka glasovanj, poslanci SD pa na 86,5 odstotka.

Najmanj dopolnil, skupaj pet, sta vložila poslanca narodnih skupnosti, le malo več poslanci DeSUS (16) in člani poslanske skupine nepovezanih poslancev (18).

Med poslanskimi skupinami, ki so v tem mandatu vložili največ dopolnil, prednjačijo poslanci SDS, ki so jih vložili 366. Sledijo poslanci Levice z 252 vloženimi dopolnili, v največji koalicijski poslanski skupini SMC pa 197.

Med posameznimi poslanci se glasovanj najbolj vestno udeležujejo poslanke SMC Vlasta Počkaj , Urška Ban in Vojka Šergan , saj so bile navzoče v vsaj 98 odstotkih glasovanj. Ob glasovanjih pa je v plenarni dvorani največkrat manjkal prvak SDS Janez Janša , ki se je udeležil le 45,1 odstotka glasovanj. Le malo večkrat je na gumb za potrditev prisotnosti pritisnil nepovezani poslanec Matjaž Hanžek, ki se je udeležil 45,9 odstotka glasovanj.

Gorenak vložil največ vprašanj in pobud

Tudi pri številu vloženih poslanskih vprašanj in pobud močno vodi SDS: v tem mandatu so jih vložili kar 2980. V preostalih poslanskih skupinah so jih vložili precej manj, v Levici 558, v NSi 296, v SMC pa 271. Najmanj, le 30, sta jih vložila poslanca narodnih skupnosti.

Poslanec SDS Vinko Gorenak je v tem mandatu vložil največ, 392 poslanskih vprašanj in pobud. Sledita mu nepovezani poslanec Andrej Čuš s 321 vprašanji in pobudami ter poslanec Levice Franc Trček, ki jih je vložil 275. V tem mandatu nobenega poslanskega vprašanja in pobude ni vložil le predsednik DZ Milan Brglez.

Parlameter beleži tudi število govorov, ki jih imajo poslanci na posamezni seji. Pri tem vodi predsednik DZ Brglez z 58 govori, sledi mu podpredsednik Primož Hainz z 41 govori. Med poslanci, ki ne vodijo sej kot omenjena dva, ima največ govorov poslanka SMC Urška Ban. Kar nekaj poslancev ima le po en govor na sejo, med njimi je največ poslancev SMC.