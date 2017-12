Prvi rezultati katalonskih regionalnih volitev so kažejo, da so stranke, ki zagovarjajo odcepitev, obdržale absolutno večino v 135-članskem parlamentu. Med odločnimi nasprotniki samostojnosti je velik uspeh dosegla liberalna stranka Ciutadans (po špansko Ciudadanos, Državljani), ki bo imela četrtino, to je okoli 35 poslancev.

Volilna udeležba je bila rekordna, kar 82-odstotna, to je sedem odstotkov več kot na enakih volitvah leta 2015. Za to imata del zaslug omenjena stranka Ciutadans in njena 36-letna karizmatična voditeljica v Kataloniji Ines Arrimadas, ki je na volišča privabila številne nasprotnike samostojnosti, ki so leta 2015 ostali doma.

Med zagovorniki odcepitve je po približno polovici preštetih glasov več kot 30 poslancev dobila Katalonska republikanska levica (ERC). Že njeno ime kaže, da je proti Španiji, ki je monarhija. Strankin voditelj Oriol Junqueras je volitve zaradi rušenja ustavnega reda preživel v zaporu. Presenečenje je napovedovala desnosredinska koalicija katalonskih nacionalistov, katere vodilni politik in do oktobra predsednik Katalonije Carles Puigdemont je kampanjo vodil iz Bruslja, ankete pa so mu napovedovale slabši rezultat. Radikalno leva nacionalistična katalonska stranka Kandidatura ljudske enotnosti je dobila okoli pet poslancev.

A med temi tremi strankami, ki podpirajo neodvisnost, bodo pogajanja o koalicijski vladi, če do njih pride, zelo težka, saj zdaj niso več tako enotne, kot so bile ob referendumu o samostojnosti 1. oktobra. Povečalo se je nasprotje med ERC in Puigdemontom. Oba voditelja, Junqueras in Puigdemont, sta zdaj tudi manj pripravljena kršiti španske zakone in ustavo kot pred tremi meseci, medtem ko CUP ostaja radikalni nasprotnik španske države.

Rajoy ne bo nič popuščal Vsekakor španska vlada konservativnega premierja Mariana Rajoya še naprej ne bo dovolila referenduma o neodvisnosti, pač pa se bo poskušala pogajati s katalonskimi nacionalisti o finančnih ugodnostih za Katalonijo in večjih investicijah v infrastrukturo, morda o večji avtonomiji. Doslej je Rajoy stavil na to, da bodo gospodarske težave kot posledica politične krize spametovale Katalonce, a to se očitno ni zgodilo. Obetajoča se volilna zmaga nacionalistov tudi ne pomeni, da so ustavljeni sodni postopki proti vodilnim politikom, ki se zavzemajo za odcepitev Katalonije. Če se bo torej Puigdemont vrnil, ga bodo aretirali. Prav tako ni pričakovati, da bo Junqueras – kljub veliki zmagi njegove stranke Republikanska levica – lahko prišel iz pripora. Velik problem za zagovornike samostojnosti je tudi, da skoraj nikjer v Evropi nimajo podpore.