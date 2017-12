Zunanji minister Karl Erjavec danes ni skrival zadovoljstva. Vlada je namreč soglasno sklenila, da se postopek priznanja Palestine kot samostojne države nadaljuje. Erjavec pričakuje, da bo do slovenskega priznanja Palestine prišlo kmalu – morda že na marčni seji državnega zbora.

Šef slovenske diplomacije pa je na današnji seji vlade dobil še nekatere naloge. Tako naj bi do zaključka postopka vzdrževal stike s tistimi članicami EU, ki se prav tako nagibajo k priznanju Palestine. Spremljal naj bi torej, ali se bo za takšno potezo v kratkem odločila še kakšna država, pri čemer naj bi bil posebej pozoren na Irsko pa tudi na Belgijo in Francijo. Kot je znano, je namreč premier Miro Cerar v zadnjih dneh večkrat poudaril, da naj bi Slovenija Palestino priznala skupaj z nekaterimi drugimi državami EU, saj da takšna odločitev zgolj ene države članice ne bi imela nobenega pozitivnega učinka in nobenega večjega pomena.

Erjavec tako pozitivnega razpleta ni pričakoval

Nasprotno je Erjavec, ki je v preteklosti tudi vztrajal pri skupinski odločitvi držav EU, ocenil, da je zdaj prišel trenutek, ko lahko Slovenija Palestino prizna tudi samostojno. Takšno ravnanje bi po njegovem prepričanju glasno in pozitivno odmevalo. Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da prizna Jeruzalem za prestolnico Izraela, je namreč »sprožila veliko nemira in nezadovoljstva«. Ministrski kolegi so Erjavcu sicer še naložili, da z današnjo vladno odločitvijo in z razlogi zanjo seznani predstavnike Izraela. Zadolžitev pa so dobila tudi druga ministrstva – preveriti morajo, kakšni bodo učinki in posledice nadaljevanja postopka za priznanje Palestine.

Kot nam je dejal Erjavec, tako pozitivnega in umirjenega razpleta današnje vladne seje ni pričakoval. Da bodo predlog zunanjega ministrstva podprli ministri DeSUS in SD, je bilo jasno, vprašanje pa je bilo, kako se bodo odločili člani vlade iz vrst SMC oziroma kako bo ravnal premier Cerar. Ko je prvak DeSUS zjutraj odhajal na sestanek vrha koalicije, namreč točke o Palestini še ni bilo na dnevnem redu seje. Na sestanku vodilnih predstavnikov koalicije so se nato dogovorili, naj se postopek priznanja Palestine nadaljuje.