Pekač obložimo s papirjem za peko. V kozici penasto umešamo zmehčano maslo, rjavi sladkor in rumenjake. Prilijemo tekoči med, dodamo moko s pecilnim praškom in začimbno mešanico po okusu. Pazimo, da z začimbami ne pretiravamo! Dobro premešamo. Pečico segrejemo na 175 °C. Beljake stepemo v čvrst sneg, ki ga vmešamo v medeno zmes. Vse skupaj ugnetemo v testo, ki ga razvaljamo na približno 5 milimetrov debelo. Nato s poljubnimi modelčki izrežemo kekse različnih oblik, ki jih zložimo na pripravljen pekač. Pripravimo belo glazuro tako, da v kotliček presejemo sladkor v prahu. Dodamo beljak in limonov sok, potem pa mešamo toliko časa, da dobimo gladko in snežno belo zmes, s katero premažemo medenjake. Pekač za 10–15 minut porinemo v segreto pečico. Ohlajene spravimo v pločevinasto škatlo in jih pustimo kak dan počivati, da razvijejo poln okus. Ponudimo jih s čajem ali sadnim sokom, zloženi v primerno embalažo pa so lahko tudi odlično darilo.

Praznični nadevani puran iz pečice

1 celega očiščenega purana (približno 3 kg), 1 kos korenine ingverja ali ingver v prahu, 1 žličko morske soli. Za nadev še 40 gr masla, 1 šopek drobnjaka, 1 šopek peteršilja, 1 piščančja jetra, 250 gr mlete teletine, 1 žemljo, 100 g kuhanega pršuta, 1 jajce, 0,5 dl mleka, 1 dl kisle smetane, 50 g moke, 2 stroka česna, morsko sol, sveže zmlet poper, 1 dl oljčnega olja.

Očiščenega purana operemo in osušimo, nato pa od zunaj in od znotraj natremo z mešanico soli in ingverja. Pripravimo nadev, tako da žemljo narežemo na kockice in jih prelijemo z mlekom. Na maslu na hitro popražimo nasekljani drobnjak, nato dodamo drobno narezana jetrca in vse skupaj še malo podušimo. Odstavimo s štedilnika, počakamo, da se nekoliko ohladi, in drobno sesekljamo. Mleto meso damo v globoko posodo, dodamo ožeto žemljo, sesekljana jetrca, na drobne krpice narezan pršut, moko, jajce, sol, poper, stisnjen česen, drobno sesekljani peteršilj in kislo smetano. Vse skupaj dobro premešamo, da dobimo gosto zmes, s katero napolnimo kokoš. Odprtine zašijemo ali zašpilimo z zobotrebci in postavimo v globok pekač. Purana prelijemo z vročim oljem ter vse skupaj porinemo v pečico, segreto na 190 stopinj Celzija. Pečemo okoli dve uri in pol (odvisno od teže), med pečenjem po potrebi dolivamo vodo, purana pa prelivamo s sokom od pečenja. Pečenega vzamemo iz pečice in počakamo, da se malo ohladi, nato ga s pekačem vred postavimo na mizo in sproti režemo ter nalagamo na krožnike. Postrežemo jo s poljubno izbrano prilogo, nikakor ne bomo ustrelili mimo s pečenim krompirjem, pečenimi jabolki, pečeno bučo, rdečo peso, zeljno solato in podobnim.