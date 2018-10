Pripravite se na hrabri novi svet visokotehnološkega dekorja za dom. Vodeni s tržnimi raziskavami in odzivi kupcev izdelovalci barv izkoriščajo moč novih tehnologij za ustvarjanje inovativnih izdelkov, ki delujejo lepo in imajo obenem izjemne lastnosti. Predstavljamo vam najboljše izmed pametnih barv, od tistih, ki zavirajo rast bakterij, do drugih, ki vsebujejo sestavine za hlajenje stanovanja, in obljubljajo rešitev najpogostejših težav v domu.

V boju proti bakterijam Ameriški izdelovalec barv Sherwin-Williams je poslal na trg protimikrobno barvo, ki sicer stane 88 dolarjev za 3,8 litra, vendar obljublja, da je prva barva, ki uniči 99,9 odstotka bakterij, vključno s stafilokoki, MRSA in E.coli, v samo dveh urah po stiku s pobarvano površino. Zato je idealna za kuhinje, kopalnice in pralnice. Podjetje pravi, da barva, če ostane nedotaknjena, še dve leti ubija 90 odstotkov vseh bakterij. Paint Shield, kot se imenuje, so poslali na trg leta 2015 zaradi zaščite pred večino nevarnih bakterij, ki škodujejo zdravju. Skrivnost je v aktivni sestavini – kvarterni amonijevi spojini, ki so jo razvijalci le stežka dodali barvi, ne da bi spremenili njeno sestavo.

Barva, ki uničuje plesen Kje jo lahko kupimo, se boste vprašali. Za zdaj v ZDA ali preko Amazona ali Ebaya. Premaz Zinsser Mold Killing podjetja Rust-Oleum je fungicidni zaščitni premaz, s katerim lahko premažemo plesen, umazanijo, glivice ali bakterije, ki povzročajo neprijeten vonj, vsebuje pa tudi antimikrobno sestavino, ki preprečuje novo rast plesni. Podjetje je poslalo na trg tudi premaz Zinsser Odor Killing, ki osrečuje naš nos, saj odstranjuje neprijetne vonjave hišnih ljubljenčkov, nikotina ali požara. Prozorni premaz lahko uporabimo na stenah, omaricah in podlogi talnih oblog.

Za boljšo kakovost zraka Sherwin-Williamsova pralna barva brez hlapljivih organskih sestavin Harmony Interior Acrylic Latex izboljšuje kakovost notranjega zraka in se zoperstavlja običajnim neprijetnim vonjavam v stanovanju. Ko se posuši, zmanjšuje koncentracijo formaldehida in drugih škodljivih hlapljivih organskih snovi v zraku, ki se sproščajo iz izolacije, tekstilnih talnih oblog, pohištva in tkanin. In kako deluje? Na molekularni ravni, pravijo razvijalci podjetja. Ko molekula škodljive snovi v zraku pride v stik s površino, pobarvano z barvo Harmony, jo slednja dejansko razbije in nevtralizira, tako da prostori ostanejo dlje časa sveži.

Barva, ki zapolni razpoke Podjetje Behr je razvilo barvo za zunanje površine Premium Elastomeric, ki je elastična in zasnovana tako, da se razširi celo do 600-krat in zapolni razpoke na fasadi. Idealna je za površine, kot so štukature, beton in opeka. Še zabavno dejstvo: barva se lahko zoperstavi tudi hudim nalivom, ki oblivajo fasado, in je odporna na umazanijo. Formula iz akrilnega lateksa vzpostavi zračni sloj, ki sprošča vlago, nakopičeno v zidovih.

Če vam je vroče Obstaja tudi premaz, ki vam pomaga, da stanovanje ostane hladno, kar je še posebno dobrodošlo v toplem podnebju. Linija infrardečih odsevnih premazov SuperDeck iz podjetja Sherwin-Williams ponuja zaščito pred pokanjem, odstopanjem, umazanijo in posledicami vremenskih vplivov. Še več zmore premaz SuperDeck IR Reflective Exterior Waterborne Solid Color, ki uporablja infrardečo tehnologijo, ki odbija sončne žarke nazaj v ozračje. Če se recimo terasa na soncu segreje na zelo visoko temperaturo, vam ne bo opeklo stopal.