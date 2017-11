Napadalci obeh madridskih klubov Atletica in Reala tudi na medsebojni tekmi niso prekinili strelskega posta. Nogometna velikana sta se na derbiju 12. kroga španskega prvenstva razšla z izidom 0:0, pri čemer je Atletico tekmo brez doseženega gola končal petič v sezoni, Real pa drugič. Delitev točk ni šla na roko ne eni ne drugi ekipi, saj se je po zmagi Barcelone proti Leganesu (3:0) njun zaostanek za vodilnimi Katalonci povečal na deset točk.

A če moštvo Atletica pod vodstvom Diega Simeoneja nikoli ni slovelo kot napadalno, ne velja enako za mestnega tekmeca. Aktualni evropski in španski prvaki v letošnji sezoni la lige v povprečju dosegajo le 1,8 gola na tekmo oziroma enega manj kot v lanski (2,78). Vzroke za to gre iskati v izjemni neučinkovitosti njunih udarnih napadalcev Karima Benzemaja in Cristiana Ronalda, ki sta klubom s Pirenejskega polotoka za zdaj zabila le po enkrat.

Kot kritično ugotavljajo španski mediji, kraljevi klub v svoji 115-letni zgodovini še nikoli ni imel manj učinkovitih napadalcev. Zvezdnikoma Reala je namreč v soboto uspelo prekositi celo svoje klubske predhodnike, napadalna para Alonso-Botello ter Santillana-Butragueno, ki so v sezonah 1942/1943 oziroma 1984/1985 po 12 krogih mrežo tekmecev zatresli trikrat. Ob tem velja pripomniti, da je francosko-portugalska naveza med napadalci 98 klubov iz petih najmočnejših evropskih lig učinkovitejša le od špic zadnjeuvrščenega italijanskega prvoligaša Beneventa.

Zaradi strelskega posta močno trpi ugled letos najboljšega igralca po izboru Mednarodne nogometne zveze Cristiana Ronalda, ki doživlja najslabšo sezono od prihoda na Santiago Bernabeu pred osmimi leti. Dvaintridesetletnik je doslej sprožil že 55 strelov, svoj edini gol pa dosegel proti Getafeju v osmem krogu. Strelska učinkovitost štirikratnega dobitnika zlate žoge je vsega 1,8-odstotna, kar je precej manj od njegovega prejšnjega najslabšega dosežka iz sezone 2009/2010 (12,3 odstotka).

»Če bo Portugalec nadaljeval v podobnem slogu, bo letošnjo sezono sklenil pri le štirih golih,« so zapisali pri športnem dnevniku As, kjer so postregli še z enim zanimivim podatkom. Izračunali so, da bi moral Ronaldo ob trenutni neučinkovitosti za dosego 48 prvenstvenih zadetkov sprožiti kar 2640 strelov. Toliko jih je namreč dal v svoji najuspešnejši sezoni 2014/2015, a tedaj je za to potreboval le 225 poskusov.

Med napadalci iz nekaterih preostalih evropskih velikanov gre za zdaj najbolje Edisonu Cavaniju in Neymarju iz PSG, ki sta v prvenstvu skupaj dosegla 22 golov, 17 sta jih zabila Lionel Messi in Luis Suarez iz Barcelone, 16 Sergio Agüero in Gabriel Jesus iz Manchestra Cityja, 14 pa Bayernova Robert Lewandowski in Thomas Müller. Z osmimi goli je od obeh Realovih napadalcev boljši tudi član Chelseaja Alvaro Morata, ki je poleti prišel v London prav iz Madrida.