Vardar je niz neporaženosti v ligi prvakov proti Rheinu Neckar (30:26) podaljšal na 13 tekem, skupno z ligo Seha pa na 26. Črnogorec Vuko Borozan (7 golov), Hrvat Ivan Čupić (6) in Latvijec Dainis Krištopans (5) so bili najboljši strelci Vardarja, a so za skupnih 18 golov potrebovali kar 35 strelov. Nemci v Skopju niso niti enkrat vodili, pri največjem zaostanku (20:27 v 50. minuti) pa so Vardarjevi navijači začeli v nemščini skandirati: »Auf Wiedersehen« (Nasvidenje). »To je bila naša najboljša predstava v sezoni, še posebno v obrambi. Nemci so poskušali vse, a smo bili premočni. Končna razlika bi lahko bila še višja. Imamo štiri točke prednosti pred njimi in Nantesom, z zmago pa smo naredili velik korak proti prvemu mestu in neposredni uvrstitvi v četrtfinale,« je dejal Španec v Vardarjevem dresu Joan Canellas.

Gensheimer pokopal Madžare Proti prvemu mestu v skupini B pa koraka PSG, ki je še drugič v šestih dneh nadigral Veszprem: po zmagi v Parizu s 33:28 je na Madžarskem slavil z 29:24. Pred več kot 5000 gledalci so gostitelji odlično začeli (7:2), deset minut pred koncem zaostajali le z 21:22, uničil pa jih je nemški levokrilni igralec Uwe Gensheimer z desetimi goli. »Dvakrat zapored premagati odlični Veszprem je vrhunski dosežek. Iz tedna v teden igramo bolje,« je ocenil Uwe Gensheimer, ki je bil izbran tudi v idealno sedmerko kroga, v kateri so še levi zunanji Vuko Borozan (Vardar), srednji zunanji Mate Lekai (Veszprem), desni zunanji Zsolt Balogh (Pick Szeged), desno krilo Lasse Svan (Flensburg), krožni napadalec Patrick Wiencek (Kiel) in vratar Cyril Dumoulin (Nantes). Poleg tekme Celje – Kiel (27:28) so se še tri končale le z golom razlike: Nantes – Zagreb (28:27), Kielce – Aalborg (28:27) in Kadetten – Ademar (23:24). Zagrebčani so prikazali svojo najboljšo predstavo v letošnji ligi, a v infarktni končnici ostali praznih rok. Mario Vuglač je petnajst sekund pred koncem izenačil na 27:27, toda Nantes je izvedel hitri začetni udarec s sredine igrišča in Rudolf Faluvegi je zadel prazna Zagrebova vrata. Vseeno so imeli Hrvati še napad, a je strel Tina Kontreca v zadnji sekundi s svojo 14. obrambo – EHF jo je izbral za najlepšo v tem krogu – ustavil vratar Cyril Dumoulin. Zagreb je ostal brez točk, bo pa tudi brez svojega najboljšega strelca Stipeta Mandalinića, ki je podpisal pogodbo z nemško ekipo Füchse Berlin do konca sezone.

Trener Kamenica je bil šokiran Zagreb ostaja le pri dveh točkah za dva remija, trener Kasim Kamenica pa je bil šokiran z razpletom: »Ko sem napovedal, da bomo v nizu težkih tekem presenetili kakšnega favorita, so se mnogi smejali. A to presenečenje bi se moralo zgoditi prav v Nantesu. Škoda, ker nam ni pri izidu 26:26 uspelo zadeti vsaj enkrat v treh napadih, izključitev mojega igralca Josipa Božića Pavletića v končnici pa je bila sumljiva.« Hrvaške prvake je uničila balkanska naveza: Bošnjak Senjamin Burić (nekdanji član Gorenja) je dosegel šest golov, Makedonec Kiril Lazarov pet. »Verjetno si nismo zaslužili niti točke, kaj šele dveh. Pričakoval sem, da se bodo moji soigralci po pomembni zmagi proti Picku v Szegedu preveč sprostili. Očitno so mislili, da se bo Zagreb predal brez boja. Zagreb me je pozitivno presenetil: ima boljšo ekipo kot v prejšnjih letih, zato mi ni jasno, kako je zadnji v skupini,« je dejal 37-letni levoroki ostrostrelec Kiril Lazarov, ki je nekoč igral tudi za Zagreb, pred to sezono pa je prišel v Nantes iz Barcelone. V Švici je Kadetten proti španskemu Ademarju po 15 minutah zaostajal kar z 2:10, v 40. s 13:18, v zadnjih sekundah pa je imel priložnost za točko. Pri 23:24 je Andrija Pendić tri sekunde pred koncem streljal sedemmetrovko za remi, a Vladimir Čupara, Srb v Ademarjevih vratih, je strel obranil. Tudi letos slabe poljske Kielce, ki so bile 2016 prvak Evrope, je rešil vratar Slawomir Szmal. Proti zadnjeuvrščenemu Aalborgu je Michal Jurecki dvajset sekund pred znakom sirene zadel za 28:27, pet sekund pred koncem pa je Szmal ustavil strel Aalborgovega Hrvata Lovra Jotića. Kielce so šele tretjič zmagale, na udaru kritik pa je trener Talant Dušebajev. »Hvala našim navijačem. Tudi ko smo izgubljali za tri gole, so verjeli v nas in nas bodrili do konca,« je 4000 domačih gledalcev pohvalil Talant Dušebajev, ki se mu stolček očitno (še) ne trese. Lastnik kluba, nizozemski poslovnež Bertus Servaas, mu je nedavno podaljšal pogodbo kar do leta 2023.