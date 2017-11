Policist Miran Murnik je kot priča na kranjskem okrožnem sodišču poudaril, da je bil med patruljiranjem po Tržiču prepričan, da je na ulici opazil domnevnega storilca tatvine v tržiški gostilni, ki se je zgodila nekaj dni prej. Obrnil je policijsko vozilo in od domnevnega osumljenca zahteval dokumente. Kmalu je ugotovil, da ne gre za osumljenca, od Duška Krupljanina, ki ga je ustavil med sprehodom z nečakom, pa je še naprej zahteval dokumente. Krupljanin naj bi ga takrat začel zmerjati in se mu aktivno upirati, kar se je po besedah policista sprevrglo v prekršek javnega reda in miru, zatem pa še v upiranje uradnemu postopku, zato se je odločil uporabiti solzivec.

Policist se je zbal za življenje Pojasnila, da obtoženi Krupljanin dokumentov nima s seboj, naj policist ne bi slišal, je dejal. Vsi ukrepi, ki jih je uporabil, so bili po njegovih besedah v skladu s postopki. To velja tudi za opozorilni strel skozi vetrobransko steklo policijskega avtomobila, s katerim se je incident končal potem, ko je na kraj dogodka prišel obtoženčev brat Danijel Krupljanin. »Bil sem v policijskem vozilu, vsak od bratov Krupljanin me je s svoje strani napadal. Zbal sem se za življenje. Ustrelil sem tja, kjer je bilo varno, naprej skozi vetrobransko steklo,« je pojasnil Murnik. Murnikov sodelavec, policist Aleš Ahačič, se je medtem ukvarjal predvsem z varovanjem dogodka in podrobnostim ni posvečal pozornosti. Ob strelu pa se je zdrznil reševalec Andrej Prinčič, ki je po škropljenju s solzivcem oskrboval Ahačiča, ki mu je škropilo v oči očitno prinesel veter. A ko se je reševalec prepričal, da po strelu nihče ne potrebuje njegove pomoči, se je spet vrnil k poškodovanemu Ahačiču.