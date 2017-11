Dokaz, kako močne vezi so se stkale med slovenskimi košarkarskimi reprezentanti, je bilo mogoče videti na nedavnem evropskem prvenstvu. Brez odličnih odnosov in kemije v moštvu naslov evropskega prvaka ne bi bil mogoč. Nepopisno veselje ob sinočnjem vnovičnem snidenju pred kvalifikacijskima tekmama proti Belorusiji v petek in Španiji v nedeljo tako niti ni bilo presenečenje. Nasmeški, objemi in trepljanje po hrbtih, da je kar pokalo, so bili prisotni na vsakem koraku. In to kljub temu da od šampionske zasedbe iz Carigrada ni bilo Gorana Dragića, Luke Dončića, Anthonyja Randolpha, Eda Murića in Alekseja Nikolića. Njihove menjave Luka Rupnik, Žan Mark Šiško, Blaž Mahkovic, Gregor Hrovat in Miha Lapornik so že bili del reprezentance na pripravah, zato dobro poznajo sistem dela in soigralce. To bo tudi ena od prednosti, na katero Slovenija stavi v kvalifikacijah.

»Dve zmagi,« je kot iz topa izstrelil novi selektor Rado Trifunović, ko smo ga povprašali, kakšen izkupiček bi ga zadovoljil po novembrskih kvalifikacijskih tekmah. Jasno je, da je Slovenija močnejša reprezentanca od Belorusije, Španija pa bo to pot nastopila v povsem drugačni postavi kot na evropskem prvenstvu, kjer so jo kapetan Goran Dragić in soigralci v polfinalu odpravili z 20 točkami razlike, a je še vedno sestavljena iz košarkarjev, ki nastopajo v izredno močnem španskem prvenstvu. »Predvsem pa si želim, da naredimo približek energiji in enotnosti, ki smo jo imeli na evropskem prvenstvu. Bili smo izredno odločni, a hkrati skromni. V kratkem času bomo to poskušali vrniti v moštvo, in če nam uspe, se nimamo prav ničesar bati,« je nadaljeval selektor, za katerim je precej turbulenten mesec. Iz dneva v dan je namreč dobival drugačne informacije o tem, na koga bo lahko računal. Zadnji udarec je prejel v nedeljo. »Zoran Dragić je podpisal pogodbo z Anadolujem Efesom, ki mu, tako kot Edu Muriću, ni dovolil priti. Jurij Macura pa je bil že v Ljubljani, a prejel klic Baskonie, da se mora vrniti. Nesterović in Erjavec sta nemudoma stopila v akcijo, a brez učinka. Ker pri Baskonii trenira tudi Jurijev mlajši brat Sergej, ni imelo smisla, da bi šel v konflikt. Naknadno smo tako poklicali Blaža Mahkovica, s katerim imamo 12 igralcev za prvi dve tekmi.«

Deseterica reprezentantov je prvi trening opravila že danes popoldne, jutri zjutraj pa sta se ji pridružila še Gregor Hrovat, ki je z Olimpijo včeraj igral tekmo državnega prvenstva proti Šentjurju, in Vlatko Čančar, ki je opravil terapijo na kolenu. »V štirih dneh pred prvo tekmo bo poudarek na osvežitvi sistema, ki ga igralci že poznajo. Nekoliko se morajo le začutiti med seboj, nato pa kreniti po zmagi,« je sklenil Trifunović.