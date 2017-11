Ekipa znanstvenikov, ki je analizirala podatke oseb starih od 40 do 80 let, in jih primerjala s podatki ljudi, ki so lastniki psov, je ugotovila, da je pri slednjih tveganje za kardiovaskularne bolezni manjše, še zlasti pri tistih, ki imajo pse lovskih pasem. Na Švedskem je zabeležen vsak obisk bolnišnice, medtem ko je registracija lastništva psa obvezna od leta 2001. V svoji študiji, ki je bila objavljena na Nature.com, je ekipa pregledala podatke od leta 2001 do leta 2012.

Poleg gibanja tudi več socialnih stikov Za ljudi, ki imajo pse, je značilno, da so aktivni, saj skrb za štirinožne ljubljenčke pomeni tudi vsakodnevno sprehajanje. Vendar ni zgolj gibanje tisto, ki naj bi na lastnike psov imelo pozitiven vpliv. Psi svojim lastnikom namreč omogočajo več socialnih stikov, hkrati pa pomembno prispevajo k njihovem boljšem počutju. Poleg tega psi vplivajo tudi na spremembo lastnikovega bakterijskega mikrobioma. Mikrobiom je zbirka mikroskopskih vrst, ki živijo v črevesju. Znanstveniki predvidevajo, da pes s tem, ko vpliva na mikroklimo v domačem okolju, lahko vpliva tudi na mikrobiome svojega lastnika, ki je tako izpostavljen bakterijam, s katerimi sicer ne bi prišel v stik.

Tveganje za zgodnjo smrt manjše za kar 33 odstotkov Pričujoči pozitivni vplivi so še posebej izraziti pri samskih ljudeh, saj so le ti, kot se je že pred časom izkazalo, izpostavljeni večjemu tveganju za prezgodnjo smrt zaradi srčno-žilnih zapletov. »Rezultati so pokazali, da je pri samski osebi, ki ima psa, tveganje za zgodnjo smrt manjše za kar 33 odstotkov, prav tako pa je manjše tudi tveganje za srčni infarkt in sicer za 11 odstotkov,« je povedal Mwenya Mubanga, avtor študije iz Univerze Uppsala, in dodal, da lahko psa v življenju samskega človeka obravnavamo kot pomembnega člana družine.