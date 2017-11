Ljubljanski policisti so v današnjem sporočilu navedli, da naj bi 18- in 22-letni osumljenec 8. novembra nekaj po polnoči z osebnim vozilom pripeljala za oškodovancem, ki je takrat parkiral vozilo. Nato je 18-letnik pristopil do vozila oškodovanca in v zadnji del izstrelil dva naboja, in od oškodovanca zahteval denar.

Ta mu je izročil denarnico, v kateri je imel 2500 evrov in osebne dokumente. Potem je 18-letnik v vozilo oškodovanca izstrelil še dva naboja in se usedel v vozilo, v katerem ga je čakal 22-letni osumljenec.

Med kriminalistično preiskavo so policisti ugotovili, da naj bi se osumljenca že prej dogovorila in pripravila na rop, oškodovanca, ki je v igralnici priigral večjo vsoto denarja, pa sta opazovala. V ropu ni bil nihče poškodovan.

Preiskovalni sodnik je 22-letnika po zaslišanju izpustil, 18-letniku pa odredil pripor. Nobeden od njiju še ni bil obsojen za tovrstna kazniva dejanja, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.