Znanstveniki z Univerze v Koloradu in Univerze v Montani so ugotovili, da bi majhne spremembe v rotaciji Zemlje lahko sprožile velike spremembe v energiji pod površjem planeta. Trdijo, da bodo te spremembe hkrati skrajšale dolžino dneva za približno eno milisekundo.

Teorija pravi, da upočasnitev hitrosti vrtenja Zemlje ustvari premik v obliki zemeljskega jedra, ki posledično vpliva na tekoče zunanje jedro, na katerem počivajo tektonske plošče. Vpliv bo največji na močno poseljenih tropskih območjih ob ekvatorskem pasu.

V raziskavi so spremljali potrese od začetka 20. stoletja z magnitudo sedem ali več po Rihterjevi lestvici. Opazili so pet obdobij močno povečanega števila potresov, ki se pojavijo na vsakih 32 let. V vsakem izmed teh obdobij je bilo po svetu od 25 do 30 močnih in uničujočih potresov na leto, v preostalih obdobjih pa le približno petnajst. Ugotovili so, da se bo podobno obdobje pričelo naslednje leto.