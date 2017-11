Sprememb v ekipi je kar nekaj, saj se je Fak odločil za sodelovanje z Urošem Velepcem, ki vodi ukrajinsko žensko vrsto, ženski članski vrsti, v kateri zaradi dopinškega postopka manjka Gregorinova, pa se vse bolj približuje mlada Urška Poje. Glavni cilj sezone bodo olimpijske igre v Pjongčangu. »Želimo si, da bi se na igrah vsaj en tekmovalec prebil med prvih šest in še eden do 15. mesta. Cilj je tudi nastop moške in mešane štafete. V svetovnem pokalu pa bo za moške cilj uvrstitev do 12. mesta v pokalu narodov, za ženske pa do 25., da obdržimo kvoto dveh tekmovalk,« je pred sezono napovedal vodja panoge Janez Ožbolt.

»Na Norveškem smo že četrti teden. Treninge smo opravili po načrtih, Jakov je bil zdrav, treniral je po načrtih, imeli smo nekaj testnih tekem in v tem trenutku je pripravljen dobro. Izpustil pa je enega od startov zaradi nahoda. Po vseh težavah iz prejšnjih sezon smo dali prednost zdravju," je o Faku povedal Velepec, oba pa sta izpustila današnjo predstavitev, saj nadaljujeta s pripravami v Skandinaviji. "Še nekaj dni bomo tukaj v Beitostolnu, nato gremo v Östersund na Švedskem. Za zdaj smo opravili vse načrtovane treninge in upam, da bom šel v sezono solidno pripravljen,« pa je preko videa sporočil Fak.

Odlični pogoji za priprave na sezono

Z opravljenim pred sezono je zelo zadovoljen tudi glavni trener Tomaš Kos, ki dela predvsem s Klemnom Bauerjem in Anjo Eržen. »Sestavili smo trening, podoben tistemu iz prejšnjih let. Trudimo se, da je prilagojen za vsakega tekmovalca posebej in lahko potrdim, da smo imeli res odlične pogoje za delo. Zadnji del smo v primerjavi s prejšnjimi leti spremenili, saj smo šli na sneg malo prej in tudi tam smo imeli idealne razmere na progah in na strelišču. Po moji oceni, to so pokazale tudi pregledne tekme, je večina optimalno pripravljenih in pozitivno lahko pričakujemo prve tekme,« pred selitvijo na sever Evrope pravi Kos.

Za vse druge bo prvi cilj lov olimpijske norme in boj za uvrstitev med najboljših 40 oziroma za točke svetovnega pokala. Žensko vrsto v tem trenutku sestavljata Anja Eržen in Urška Poje, moško pa ob Faku in Bauerju še Rok Tršan, Miha Dovžan, Mitja Drinovec in Lenart Oblak, ki vadijo pod taktirko Mihe Podgornika.

V svetovnem pokalu bo letos na sporedu devet tekem, po daljšem času pa ne bo domače tekme na Pokljuki.