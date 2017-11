Naprava, sestavljena iz elektrod, ki se jih vgradi v možgane, naj bi v hipotalamusu z ustvarjanjem majhnih električnih napetosti oponašala naravne spominske procese. Se pravi v delu možganov, ki je odgovoren za učenje in spomin, piše Business Insider.

Glede na to, da elektrode posnemajo običajne aktivnosti možganov, znanstveniki upajo, da bi naprava lahko pomagala ljudem z motnjami spomina kot je recimo demenca.

V eksperimentu, ki ga je izvedla skupina znanstvenikov, je sodelovalo 20 posameznikov z že implantiranimi elektrodami zaradi zdravljenja epilepsije. Priklopili so jih na svoje naprave in jih zaposlili s preprosto spominsko igro.

V kratki predstavitvi so vsakemu sodelujočemu pokazali nekaj fotografij, 75 sekund kasneje pa so se morali poskusiti spomniti, kaj so videli.

Raziskovalci so nato opazovali aktivnosti nevronov in poskušali ugotoviti, kaj se v njihovih možganih dogaja. Poskušali so odkriti, kateri deli njihovih možganov so bili aktivni, ko so hoteli priklicati podobe, ki so jih videli na fotografijah.

V nadaljevanju so nato znanstveniki pri sodelujočih uporabili implantante, s katerimi so želeli stimulirati tiste dele možganov, ki so biti v prejšnjem delu eksperimenta aktivni.

Ugotovili so, da so bili posamezniki, potem ko so jih priključili na napravo, pri testih uspešnejši. Ob pravilni stimulaciji se jim je kratkoročni spomin izboljšal za 15 odstotkov, delovni spomina pa za 25 odstotkov. Če so možgane stimulirali naključno, so se rezultati sodelujočih poslabšali. Znanstveniki upajo, da jih bodo lahko tehniko v prihodnosti uporabili za izboljšanje spomina, vida in gibanja.

»Z zapisi nevronskih kod želimo izboljšati spominske funkcije,« je za revijo New Scientist povedal profesor biomedicinskega inženiringa in eden od avtorjev študije Dong Song. »To do sedaj še ni nihče naredil.«