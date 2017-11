Za Bolgara je to osmi osvojeni turnir v karieri in četrti letošnji. Z zmago je v žep pospravil kar 2.549.000 dolarjev nagrade in osvojil 1500 točk za lestvico ATP, s katerimi bo potrdil tretje mesto ob koncu leta. Izid medsebojnih zmag na turnirjih ATP proti Goffinu – ki je v skupini premagal sicer poškodovanega prvega igralca sveta Španca Rafaela Nadala, v polfinalu pa še Švicarja Rogerja Federerja –, je Bolgar povišal na 5:1, štiri zmage je dosegel letos.

V finalu sta se prvič v zgodovini zaključnega turnirja pomerila dva debitanta (zadnji debitant zmagovalec je bil leta 1998 Španec Alex Corretja). Dvoboj sta začela živčno, prve tri igre so se končale z odvzemom servisa, dvakrat je to uspelo Goffinu in enkrat Dimitrovu, ki mu je to do konca niza uspelo še dvakrat. Belgijcu, doslej zmagovalcu štirih turnirjev, nikakor ni šel prvi servis, prav tako pa je naredil nekaj nepotrebnih napak na mreži, kamor je sicer prihajal redko.

Je pa Belgijec močno popravil svojo igro v drugem nizu. Prvi servis je izboljšal, nekaj problemov je imel le v šesti igri, ko je ubranil dve zaključni žogi. Že v naslednji igri pa je tekmecu servis odvzel, kar je bilo ob številnih napakah Bolgara dovolj za izenačenje na 1:1.

Na začetku tretjega niza se je Dimitrov takoj znašel v težavah, rešil štiri brejk priložnosti tekmeca, v naslednji igri je bilo podobno, uspešno se je reševal Goffin. Zato pa je Belgijec izgubil svoj servis v šesti igri, v kateri je že kazal znake utrujenosti. A predati se ni hotel, kar je pokazala osma igra, v kateri je imel Dimitrov tri zaključne žoge za zmage, a jih zaradi borbenosti tekmeca ni izkoristil. Zato pa je nato izkoristil svoj servis in se veselil še pete zmage na turnirju in končnega uspeha na prestižnem londonskem turnirju.