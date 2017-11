Trditev je neresnična. Moje kritično stališče do delovanje predsednika ZZS Petra Vriska je javno znano in ga nisem spremenil. Nisem pa aktiven v prizadevanjih zadrug in dr. Jožeta Podgorška za vzpostavitev novega vodstva in nove vsebine delovanja Zadružne zveze Slovenije.

Obžalujem, da me avtorica zadružne analize v Objektivu ni o ničemer, kar bi lahko potrdilo ali ovrglo navedeno, nič vprašala, pač pa je trditev, ki je tudi nepoštena do prizadevnih nosilcev sprememb, navedla kot dejstvo.

Marjan Podobnik