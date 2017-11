Po enkrat sta za hokejiste Las Vegasa zadela še Cody Eakin in Alex Tuch, Reilly Smith pa je zbral dve podaji. Po zmagi nad neposrednimi tekmeci zdaj vitezi s 25 točkami le še za točko zaostajajo za vodilnimi kralji v pacifiški skupini.

Kapetan kraljev Anže Kopitar je zbral le en strel proti vratom tekmeca, gola za goste sta dosegla Trevor Lewis in Tanner Pearson. »Vedeli smo, da nas čaka zelo kakovosten tekmec in izgubili smo. Zdaj se moramo skoncentrirati na naslednji obračun čez nekaj dni, se pripraviti in skušati vnovič zmagati,« je po tekmi povedal vratar Los Angelesa Jonathan Quick in dodal, da ga glede na igralsko zasedbo ne preseneča kakovost novinca v ligi.

Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo v Staples Centru gostili Winnipeg.

Na ostalih tekmah je Anaheim premagal Florido s 3:2, izredno napete pa so bile zadnje tri minute, potem ko je Keith Yandle goste pripeljal na gol zaostanka. Colorado je v Detroitu do 54. minute zaostajal z 1:3, nato pa sta mu Nail Jakupov in Carl Soderberg, ta je zadel šele 46 sekund pred koncem, priigrala podaljšek. Tega je po slabih treh minutah v korist ekipe iz Kolorada odločil Nathan MacKinnon.