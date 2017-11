Dve tekmi, dva tesna poraza. Medtem ko rokometašem Celja v ligi prvakov v enem tednu ni uspelo še drugič na kolena spraviti Kiela in so bili za točko prekratki za en gol, so bile tudi Ljubljančanke v ligi prvakinj vse do zadnjih minut v igri za zmago na Danskem.

Deset sekund do točke Celjani so pred tednom dni v odsotnosti treh nosilcev igre – Boruta Mačkovška, Žige Mlakarja in Luke Mitrovića – osvojili nekoč nepremagljivo rokometno trdnjavo v severni Nemčiji, na drugi medsebojni tekmi v Zlatorogu pa so morali po dramatični končnici priznati premoč tekmecem. V svojem žepu so že imeli točko, saj so navkljub izključitvi Matica Suholežnika po golu Črnogorca Branka Vujovića deset sekund pred koncem tekme izid izenačili na 28:28. A Nemci so izpeljali bliskovit nasproten napad, ki ga je zaključil Ekberg in Celjane zavil v črno. Branko Tamše, trener Celjanov, je po tekmi dejal: »Čestitke Kielu za zmago. V prvi vrsti pa bi se rad iskreno zahvalil čudoviti publiki, ljudem, ki so napolnili Zlatorog. Moja ekipa in fantje so najbolj zaslužni za to, kar prikazujemo in kako se borimo, ne glede na to, v kakšnem stanju smo. Tudi med tekmo smo ostali brez Jake Malusa, kar je bil za nas velik udarec. Odigrali smo dobro tekmo, naredili nekaj preveč napak, ki si jih proti Kielu ne smeš privoščiti. Veseli me, da smo se nekajkrat vrnili po zaostanku, fantje so res puščali srce na igrišču. Na koncu nam je v dobri minuti uspelo izničiti dva gola zaostanka, izenačili smo, nato pa prejeli gol, ki ga ne bom komentiral. Verjamem, da smo si zaslužili vsaj neodločen rezultat, a žal se je končalo, kot se je.« Naslednji tekmec v ligi prvakov znova pred domačimi gledalci bo prihodnjo nedeljo Flensburg.

Kljub porazu še vedno v igri Rokometašice Krima se z gostovanja na Danskem sicer vračajo praznih rok, a še vedno z nasmeškom na obrazu, saj so v skupini A lige prvakinj osvojile tretje mesto in se tako uvrstile v glavni del tekmovanja, kjer jo čakajo tekme z madžarskim Györom, ruskim Rostovom in danskim Midtjyllandom. Izbranke stratega Uroša Bregarja so sicer dobro začele tekmo v Hamletovi deželi in v 25. minuti celo povedle z 10:7. Tudi v drugem polčasu so bile Slovenke odlične in v 44. minuti vodile z 20:18. V končnici sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, v prelomnih trenutkih pa so Danke izkoristile petminutni strelski mrk Ljubljančank in si zagotovile zmago. Uroš Bregar je po tekmi dejal: »Bila je podobna kot tista prva. Takrat smo imeli srečo mi, tokrat jo je imel Nyköbing. V drugem polčasu smo naredili preveč napak, kar so gostiteljice izkoristile. Sedaj je na vrsti svetovno prvenstvo, kasneje bo nekaj premora. V januarju nas čakajo nove težke priprave na zahtevne nasprotnike. Imamo mlado ekipo in glavni del bo za nas prava preizkušnja, kaj zmoremo.«

Liga prvakov, skupina B 8. krog: Celje – Kiel 27:28 (14:15), Kielce – Aalborg 28:27 (15:14), Veszprem – PSG 24:29 (12:12), Flensburg – Meškov 37:30 (20:13). 1. PSG 8 7 0 1 246:216 14 2. Flensburg 8 5 2 1 235:215 12 3. Veszprem 8 5 1 2 236:226 11 4. Kielce 8 3 2 3 231:227 8 5. Kiel 8 3 1 4 193:207 7 6. Meškov 8 2 1 5 220:231 5 7. Celje 8 2 1 5 236:250 5 8. Aalborg 8 1 0 7 212:235 2

Liga prvakinj, skupina A 6. krog: Nyköbing – Krim 28:26 (11:12), Bukarešta – Gdynia 34:22 (17:14). 1. Bukarešta 6 5 0 1 192:144 10 2. Nyköbing 6 4 0 2 168:163 8 3. Krim 6 3 0 3 159:158 6 4. Gdynia 6 0 0 6 135:189 0

Celje – Kiel 27:28 (14:15) Dvorana Zlatorog, gledalcev 4600, sodnika: Cacador in Nicolau (oba Portugalska). Celje:Lesjak, Panjtar, Dobaj, Vujović 5, Jurečič, Malus 1, Razgor 4, Suholežnik 2, Marguč 5, Grošelj, Kodrin 3, Makuc, Anić 1, Dušebajev 4, Mačkovšek, Bečiri 2. Kiel: Landin, Wolff, Toft Hansen, Firnhaber, Dissinger, Wiencek 6, Ekberg 7, Zeitz 2, Frend-Öfors, Rahmel, Dahmke 3, Zarabec 1, Vujin 2, Bilyk 4, Nilsson 3. Sedemmetrovke: Celje 3 (2), Kiel 4 (3). Izključitve: Celje 8, Kiel 10 minut.

Nyköbing – Krim 28:26 (11:12) Arena Naestved, gledalcev 2765, sodnici: Ilieva in Karbeska (obe Makedonija). Nykoebing: Nielsen, E. Westberg 1, J. Westberg 5, Merg, Iversen 2, Soerensen, Lagerquist 3, Ikehara 1, Pedersen 3, Olsen 4, Greve, Wallen 2, C. Kristiansen 3, K. Kristiansen 4. Krim: Marinček, Pandžić, Benko 5, Abina, Barič 2, Beganović, Stanko 4, Omoregie 3, Zulić 2, Koren 5, Gregorc, Adler, Tsakalou 1, Amon, Perederij 4, Despotović. Sedemmetrovke: Nyköbing 2 (2), Krim 4 (2). Izključitve: Nyköbing 0, Krim 4 minute.