V priljubljeni kamniški Kavarni Veronika pod Malim gradom se je v zadnjih letih zamenjalo kar nekaj najemnikov, ki so na žalost občanov njena vrata kar nekajkrat zaprli tudi za daljše obdobje. Zato zdaj, ko so na občini kavarno temeljito prenovili, Kamničani upajo, da bodo novi najemniki v njej ostali dalj časa in kavarni kmalu povrnili nekdanji sijaj.

Kavarna Veronika naj bi svoja vrata znova odprla 8. decembra, ko bo središče mesta že žarelo v soju novoletnega okrasja in bodo na parkirišče ob njej v sklopu prazničnih prireditev postavili tudi pravljično hiško, ki bo kamniške otroke razveseljevala z različnimi prireditvami vse do 23. decembra. V kavarni bodo kajpak poskrbeli, da jim bo ves čas na dosegu rok tudi vroča čokolada in podobne dobrote, še pred odprtjem napoveduje novi vodja kavarne Matjaž Krnc iz družbe Časpal, gostinstvo in trgovina, ki so ji na občini zaupali kavarno v najem za obdobje naslednjih petih let z možnostjo podaljšanja še za nadaljnjih pet let.

Pet ponudnikov

»Pogodbena vrednost inštalacijske prenove in sanacije vlage je znašala blizu 180.000 evrov z DDV. Oprema v kavarni ostaja zvečine enaka; zamenjali smo le izlivno korito z umivalnikom in mešalno baterijo, nekoliko smo podaljšali obstoječi pult in poskrbeli za hlajenje pulta in hlajene razstavne vitrine za slaščice,« so povedali na občini. Dodali so, da bodo primopredajo izvedenih del opravili v nekaj dneh, ko bodo znani tudi natančni stroški obnove.

Nove najemnike so izbirali med petimi ponudniki in izbrali ponudnika, ki je prejel največ točk, glede na vnaprej znana merila. Ta so poleg višine najemnine vključevala tudi dodaten brezplačen kulturni program, ki ga bo najemnik izvajal poleg osnovnega kulturnega programa.