Na seznamu 500 najhitreje rastočih podjetij med letoma 2011 in 2016 je 22 podjetij in med njimi je najvišje – na 24. mestu – Domel Holding, ki je edini lastnik Domela iz Železnikov. Dinamika njegove rasti je posledica prestrukturiranja, ki zagotavlja preglednejšo in prožnejšo organizacijo, poudarja Jožica Rejec, predsednica uprave Skupine Domel. Je pa celotna skupina z njihovim podjetjem na Kitajskem ustvarila 123,72 milijona evrov ob 9,41 milijona evrov dobička, ki je bil 36 odstotkov višji kot v letu 2015. Letošnja rast celotnih prihodkov naj bi bila 10-odstotna, torej nekoliko nižja od lanske, ki je bila kar 17-odstotna, saj se nekateri projekti iztekajo, novi pa šele prihajajo v serijsko proizvodnjo.

Rejčeva z novim letom odhaja

Vse skupaj je dobra popotnica za novega predsednika uprave, ki bo Jožico Rejec nasledil konec leta. Uradno bodo o prenosu vodenja v Domelu spregovorili nekaj dni pred novim letom, vodenje Domel Holdinga pa naj bi prevzel Matjaž Čemažar, direktor razvoja, ki je v Domelu dobri dve desetletji.

Te dni sicer Domel zaključuje projekt selitve proizvodnje. Že konec 2015 so v škofjeloški industrijski coni Trata kupili 28.000 kvadratnih metrov nekdanjega LTH, ki je šel leta 2009 v stečaj. »Naša rast je zares dinamična in smo dobesedno pokali po šivih. Selitev na Trato je bila nujna, a hkrati tudi velik zalogaj, ne toliko finančno, saj smo vložili v nakup in obnovo objektov 13 milijonov evrov, pač pa predvsem časovno in organizacijsko. Vendar se nenehni rasti ne moremo izogniti, saj je to eden od pogojev za ohranjanje in izboljševanje rezultata. Če smo imeli pred dvajsetimi leti en projekt letno, jih imamo zdaj primerljivih deset letno. In za to moramo imeti dovolj razpoložljivih zmogljivosti tako v strojih kot v ljudeh,« pojasnjuje Rejčeva.

Medtem ko so do poletja na Trato že preselili oddelka avtomatskih stiskalnic in nabrizgavanja plastične izolacije na statorske in rotorske pakete, trenutno zaključujejo še zadnji del selitve, in sicer selitev brizgalnice za duroplaste. Objekt je med drugim energijsko samozadosten. Oddelek razvoja je ostal v Železnikih, so pa s selitvijo v Železnikih pridobili več prostora za skladišče ter za montažo novih programov elektronsko komutiranih motorjev za ventilacijsko tehniko in sesalnih enot. »Delo na različnih lokacijah za zdaj ni težava, bo pa zagotovo izziv v prihodnje,« se zaveda Rejčeva.