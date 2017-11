Ahmada Šamieha je dogajanje strlo

Begunca Ahmada Šamieha so vojne grozote v Siriji in negotovost glede njegovega bivanja v Sloveniji strle, zato so ga v petek hospitalizirali. Del civilne družbe in politike še upa, da je naša država zanj sposobna najti humano rešitev. Danes naj bi o tem spregovorili v SMC.