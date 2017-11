Romunski teoretik religije in pisatelj Mircea Eliade pravi, da je kozmos ubeseden v mitu, svet pa se razkriva kot jezik. Način, kako svet vidimo, razumemo, je pogosto mitološki, simbolen. Tudi v iskrenem pogovoru s samim sabo vznikajo podobe, ki niso samo naše, delimo si jih, ne le s sedanjostjo, ampak predvsem z družbami, ki so obstajale pred nami. Poleg tega zaseben jezik ne obstaja, delimo si ga s predniki in sodobniki. To je torej mit že v jeziku, kliče po upovedovanju. Hkrati s