Knjiga Trden kakor skala – Kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala, je prva zgodovinska monografija o TK Skala, elitnem slovenskem gorniškem klubu. Med skalaši so bili odlični alpinisti, smučarji, gorski reševalci, fotografi in literati, od Mire Marko Debelak, Pavle Jesih, Jože Čopa, Klementa Juga, do Henrika Tume, Metoda in Rudolfa Badjure, Mihe Potočnika in Stanka Tominška. »Februarja 2016 je minilo 95 let od ustanovitve Turistovskega kluba Skala, ki je v veliki meri zaslužen za hiter vzpon slovenskega alpinizma po vojni, kot pobudniku smučanja v dvajsetih in tridesetih letih mu gredo tudi velike zasluge, da smo Slovenci danes tudi narod smučarjev,« pravi zgodovinar Peter Mikša, z Elizabeto Gradnik soavtor knjige.

V planinskem vodniku Dolina Soče – Bovško oziroma The Soča Valley-Bovec Region so zbrani najlepši planinski izleti na tem območju. Avtorji opisov so priznani gorniški pisci. »Obiskovalec Bovškega lahko v vodniku izbira med lahkimi izleti, kot je ogled izrednega slapa Boka, se povzpne na bovški Matterhorn Svinjak, uživa v skalnem kraljestvu Kanina ali se zapelje nekoliko dlje na prelaz Vršič, ki je izhodišče za nekaj težjih zavarovanih poti, kot je Hanzova pot na Malo Mojstrovko. Vsakemu izletu sta dodana profil poti in pregledni zemljevid z vrisano potjo,« pravi Irena Mušič Habjan, ki je uredila vodnik. Odlično dopolnilo za raziskovanje Posočja je nov, še natančnejši planinski zemljevid Krnsko pogorje (1 : 25.000).